Александр Лукашенко заявил, что государство будет оказывать поддержку Белкоопсоюзу только под определенный результат

Новости Беларуси. Государство и впредь будет оказывать поддержку Белкоопсоюзу, но только под определенный результат. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза.

В деятельности потребительской кооперации налицо хроническое не решение проблемных вопросов. И это происходит из года в год. Так, не в полной мере используются резервы увеличения закупок от населения продукции с личных подворий и даров леса. Недостаточно уделяется внимания оказанию помощи в развитии личных подсобных хозяйств, обеспечению сельчан всем необходимым для ведения хозяйства. Не до конца решены вопросы по обеспечению сохранности заготавливаемой продукции.

Президент потребовал повысить качество обслуживания в торговле и сфере общественного питания, существенно улучшить обслуживание населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть. На особом контроле должен быть вопрос повышения эффективности работы в звероводческой отрасли. Требование к руководству Белкоопсоюза - пересмотреть подходы к организации экспорта и созданию системы оптовых закупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы по-прежнему продолжаете сдавать позиции на внутреннем потребительском рынке. В розничном товарообороте торговых организаций республики ваш удельный вес в 2012 году, по сравнению с 2005 годом, сократился с 15 до 11 процентов. Почти на 30 процентов. Привыкли к тепличным условиям, как и прежде, надеетесь на эксклюзивную помощь государства, на то, что государство поможет сохранить ваше монопольное положение на сельском рынке. Но теперь рынок надо отстаивать, расширять самостоятельно, своим умом, работой. Нельзя забывать, что именно в обслуживании населения малых деревень и заключается социальная роль потребительской кооперации. Также вам следует более энергично развивать торговлю в городах. В настоящее время в нашей стране очень активно, даже можно сказать, агрессивно формируется сетевая торговля. Открываются крупные торговые центры и гипермаркеты. Чтобы не допустить вашего вытеснения с рынка городов с торговыми сетями, необходимо создавать новые современные торговые объекты как крупного формата, так и шаговой доступности: в микрорайонах, на автотрассах. Об этом мы начинали говорить в 2004 году, но как тогда, так и сейчас, работа проводится недостаточно активно.

Президент потребовал улучшить торговое обслуживание сельчан и обратил внимание на тот факт, что по-прежнему значительная часть выручки сельских магазинов складывается за счет реализации хлеба, алкогольных напитков, табачных изделий и сахара. В то же время, в структуре товарооборота невысока доля таких необходимых товаров, как одежда, обувь, техника и мебель. Особое требование и к автолавкам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните, что сельчан нельзя обижать! Им необходимо предоставить достаточный выбор востребованных товаров по приемлемым ценам. Следует существенно улучшить торговое обслуживание населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть. Также надо, чтобы продавцы этих магазинов по заявкам людей доставляли им товары на дом, включая тех, которые не закреплены за социальными работниками. Вы недостаточно уделяете внимание оказанию помощи развитию личных подсобных хозяйств, обеспечению сельчанина всем необходимым для ведения хозяйства, имеется в виду семена, инвентарь там и так далее. Личное подсобное хозяйство – один из резервов увеличения доходов населения. Человек должен быть уверен, что если он вырастит 2-3 тонны картофеля, овощи или фрукты, то у него излишки купят. А для этого должны заработать системы заключения договоров, авансирование производства. Потребка операции – нужно идти к населению, договариваться о выращивании объемов закупок, цене, заключать договоры, продавать элитные семена, саженцы, осуществлять авансирование и прочее. И нести за это ответственность. Помните, что основной резерв в этой работе – охватить не только крупные населенные пункты, но и малые отдаленные деревеньки.