Закон об инвестиционных фондах вступил в силу 23 июля: что подразумевает новый инструмент

Новости Беларуси. В Беларуси появляется новый инструмент для вложений, помимо традиционных банковских вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы использовать альтернативные инструменты вложения средств, нужно учиться оценивать риски. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность.
Традиционно альтернативой банковским депозитам является рынок ценных бумаг. Уже сегодня белорусы вкладывают средства в местные и даже зарубежные компании.
Напрямую этим заниматься сложно (нужно получить специальное разрешение Нацбанка), поэтому белорусские банки выступают в качестве доверительных управляющих.
По сути, инвестиционные фонды – это институты коллективных инвестиций, которые собирают средства большого количества физлиц для инвестирования, а полученный доход распределяют между теми, кто в такие фонды вложился. Инвестиционные фонды смогут аккумулировать финансовые ресурсы внутри страны и вкладывать их в экономику.