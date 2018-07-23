Закон об инвестиционных фондах вступил в силу 23 июля: что подразумевает новый инструмент

Чтобы использовать альтернативные инструменты вложения средств, нужно учиться оценивать риски. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность.

Новости Беларуси. В Беларуси появляется новый инструмент для вложений, помимо традиционных банковских вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно альтернативой банковским депозитам является рынок ценных бумаг. Уже сегодня белорусы вкладывают средства в местные и даже зарубежные компании.

Напрямую этим заниматься сложно (нужно получить специальное разрешение Нацбанка), поэтому белорусские банки выступают в качестве доверительных управляющих.

По сути, инвестиционные фонды – это институты коллективных инвестиций, которые собирают средства большого количества физлиц для инвестирования, а полученный доход распределяют между теми, кто в такие фонды вложился. Инвестиционные фонды смогут аккумулировать финансовые ресурсы внутри страны и вкладывать их в экономику.