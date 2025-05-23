В МИД отреагировали на повышение таможенных пошлин на белорусскую продукцию в ЕС

Евросоюз принимает экономически самоубийственные решения, которые больно ударят по карману европейцев. В МИД Беларуси отреагировали на решение Европарламента о повышении ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой шаг лишит миллионы европейских семей доступа к качественным и доступным товарам, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Прежде всего, к сельхозпродукции и жизненно важным удобрениям. Брюссель, принимая такое решение, демонстрирует полное пренебрежение интересами собственных граждан. Примечательно, что против этих мер уже выступили европейские фермеры и отраслевые ассоциации, прекрасно понимающие их разрушительные последствия. Но еврочиновники, как всегда, больше озабочены политическими амбициями, нежели реальной экономикой и благополучием граждан.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Например, повышение пошлин на белорусский казеин – а это каждая пятая тонна европейского импорта – взвинтит цены на комбикорма. Удорожание льна, который сегодня покрывает половину потребностей ЕС, обрушится на текстильную отрасль, вынуждая закупать сырье вдвое дороже. А ограничения на удобрения, где Беларусь – четвертый ключевой поставщик, ударят по фермерам: себестоимость их продукции подскочит, и переплачивать за хлеб и молоко придется обычным семьям.

Что касается Беларуси, оставаясь ответственным участником глобальных рынков, мы уже переориентировали товарные потоки. Поставки отечественной продукции в Россию выросли на 37 %, заключены рекордные контракты с Китаем, странами Азии и Ближнего Востока. Доказательство того, что качественный товар всегда найдет своего покупателя. Наша страна по-прежнему открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Но строить его можно только на принципах взаимного уважения и здравого экономического смысла, а не под диктовку политических амбиций, подчеркнули в МИД.