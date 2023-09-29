Заминировали территорию и устраивают провокации. Вот что происходит на белорусско-украинской границе

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Как сказал Президент Беларуси 17 сентября в День народного единства: в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных линий, она у нас есть. Наша государственная граница. Какова обстановка здесь и сейчас: на польском, украинском, литовском и латвийском направлениях? Самая неспокойная наша соседка южная. Постоянные провокации, залеты беспилотников. Украина прекратила всякое пограничное сотрудничество с Беларусью. Людмила Гладкая:

Украина заминировала все приграничье с нами, разрушила дороги и мосты. В Украине готовят боевиков для диверсий и терактов в Беларуси. Из Украины несут к нам оружие и взрывчатку.

Сергей Савчук, начальник Мозырского пограничного отряда:

На сегодня движение в пункте пропуска минимальное, хотя иногда мы оформляем как граждан Беларуси, так и граждан Украины. Но по сравнению с тем, что было до февраля 2022 года, это очень маленькое количество. Мы находимся в непосредственной близости от государственной границы, в месте, где мы выполняем, как и выполняли, задачи ранее по пограничному контролю. Из украинской стороны, к сожалению, пропуск прекращен, пункт пропуска на сопредельной территории заминирован. Людмила Гладкая:

Наши неспокойные соседи, что подтверждается даже этим, что вывесили два флага: украинский и бело-красно-белую тряпку. Как часто на этой территории были провокации? Как часто беспилотные летательные аппараты есть? Сергей Савчук:

На самом деле провокации, в том числе и на этом участке, они нередки, так же, как и на остальных участках. Периодически какие-то непристойные жесты в наш адрес, в адрес пограничников. Вывешивание той же бчб-тряпки, как вы ее назвали, демонстративное минирование территории, порча пограничных знаков, другой инфраструктуры, попытки залета беспилотных летательных аппаратов на нашу сторону. Мы готовы к любым провокациям уже, наверное, частично привыкли. Потому что понимаем, как реагировать, что делать в той или иной ситуации, личный состав готов к любому развитию обстановки. Людмила Гладкая:

Кто здесь с той стороны, только ли это пограничники? Либо разные формирования, можно их вообще идентифицировать, кто это?

Сергей Савчук:

На самом деле достаточно непросто это сделалось, потому что к границе выходят люди без каких-то знаков различия, совершенно различная форма, с различным вооружением, поэтому не всегда, конечно же, можно идентифицировать, кто это выходит. Привлекаются, безусловно, и различные силы, не только пограничники, территориальная оборона. Сказать однозначно, кто это, наверное, на сегодня нельзя, потому что очень разношерстная масса. Людмила Гладкая:

В этом же опасность, когда работают профессионалы, с той стороны же тоже были люди офицеры, пограничники, с которыми вы работали вместе, защищали эту территорию, эту границу, но сейчас там люди, которые даже не знают законодательства о несении службы. Сергей Савчук:

Безусловно, вы совершенно правильно говорите. Потому что люди, которые не знают пограничной службы, не знают специфики, не знают порядка правил поведения на границе, которые понимают, что не хотят соблюдать эти правила. Поэтому нередко от этого провокации различного рода и случаются. Мы со своей стороны пропуск не прекращали. Но, соответственно, сопредельная сторона, как правило, не принимает никого и не выпускает никого, это определенный отпечаток и на нашу деятельность накладывает. Людмила Гладкая:

Вы сказали, что украинцы минируют приграничную территорию.

Сергей Савчук:

Да, происходит это в открытую, даже буквально сразу за мостом, за которым мы с вами находимся, стоит несколько рядов. Мины поступают, и даже в средствах массовой информации украинских о том, что несколько было случаев и подрыва украинских граждан на этих минах. Были случаи, когда семья подорвалась на мине, установленной украинцами. Были случаи, когда лесники выполняли свои обязанности с украинской стороны, просто работали люди, но благодаря тому, что ситуация так развивается, просто потеряли жизнь. Людмила Гладкая:

Пограничники – это те люди, которые круглые сутки несут боевое дежурство. Однако все равно есть разница: делать это в мирное время, и рядом со страной, которая воюет, от которой не понимаешь, чего ждать. Правильно говорят, обезьяна с гранатой, просто не понимаешь, хотя вроде бы свои люди там. Сергей Савчук:

Да, мы сегодня имеем такой опыт, когда впервые, наверное, в современной истории охраняем государственную границу с государством, которое ведет боевые действия. Как я говорил выше, с сопредельной стороны присутствуют абсолютно разные силы, поэтому порой предугадать или ожидать каких-то адекватных действий, предвидеть их не представляется возможным. Людмила Гладкая:

Я заметила, что вы говорите про дроны, и ребята делают укрытие, чтобы спрятаться. Сергей Савчук:

Конечно, оборудуем различного рода инженерно-фортификационные сооружения. Для укрытия от дронов, потому что мы видим, что на примере хода СВО, что это на сегодня является достаточно серьезной угрозой, поэтому страхуемся. У нас много своеобразных ландшафтных особенностей, это и ряд заболоченных территорий практически непроходимых. Мы охраняем территорию и в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Кстати, это единственный опыт на постсоветском пространстве точно, и, возможно, даже в мировом, когда охрана организована именно в таких условиях.

Людмила Гладкая:

По ту сторону границы активно копают рвы, они разрушают дороги, мосты. Насколько интенсивно это сейчас происходит на вашем участке? Сергей Савчук:

Это работа сопредельной стороны не останавливается, по-моему, ни на один день, постоянно копается ров, оборудуются какие-то заграждения, как вы уже сказали, минируется местность, создаются какие-то препятствия. Людмила Гладкая:

То есть они готовятся к обороне или к наступлению? Сергей Савчук:

Сложно сказать. Людмила Гладкая:

У белорусов на территории Украины много родственников, у украинцев, которые по ту сторону границы, много родственников в Беларуси. Мы все перемешаны. Понятно, что до всех этих событий друг к дружке ходили чуть ли, наверное, не каждый день. Не говоря уже про то, что за ягодами и грибами. Как сейчас?

Сергей Савчук:

Сейчас, к сожалению, пропуск через границу с украинской стороны полностью не осуществляется, поэтому несмотря на все родственные связи, не только родственные, культурные связи и экономические связи во многом, все это существенно, конечно, создало много проблем для местного населения, как и с одной, так и с другой стороны. Как вы правильно сказали, специально для того, чтобы граждане Украины могли собирать ягоды и грибы на нашей территории, открывались несколько лет назад пункты упрощенного пропуска, сейчас они не функционируют, потому что это не надо украинской стороне, никого сюда они не хотят пускать. Безусловно, мы продолжаем нести службу в усиленном режиме пограничного контроля, это накладывает свой отпечаток, мы выполняем свои задачи в специфической экипировке. Если несколько лет назад мы спокойно выходили на службу, то сейчас бронежилет, шлем – это обычная экипировка, каких-то связей, контактов с украинской стороной нет, несмотря на то, что возникает немалое количество вопросов, которые, наверное, необходимо было бы регулировать вместе, но на сегодняшний момент мы даже не всегда понимаем, с кем вести контакт на сопредельной территории. Находимся в непосредственной близости государственной границы на фоне пограничного знака, позади нас можете увидеть те инженерные сооружения, которые они возводят вдоль государственной границы, копают рвы практически на каждом участке, на каждой пограничной заставе, где позволяют условия местности. То есть там где нет болот, там есть ров.