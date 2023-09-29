«Вертолёт Польши утерял взрыватель, его так и не нашли». Рассказываем, как поляки обостряют ситуацию на границе

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Пункт пропуска «Козловичи» – это единственный работающий автодорожный грузовой пункт пропуска на границе с Польшей. Остальные Варшава закрыла. Польша уведомила о прекращении пропуска 17 сентября машин с российскими номерами. Это очередь из фур, в том числе с номерами ЕС. Пункт пропуска «Песчатка» новый, современный и эффективный. Однако его Польша закрыла в марте 2020 года, когда белорусская сторона предложила возобновить работу, чтобы снизить напряжение на границе ради людей. Польская сторона в ответ на это поставила дополнительные бетонные заграждения и противотанковые металлические ежи. Люди идут и пересекают границу. Мы работаем, как и прежде.

Максим Бутранец, начальник Брестской пограничной группы:

За минувший год границу пересекло более 2 миллионов 110 тысяч человек. В текущем году эта цифра пересекла черту 1,5 миллиона человек. Что касается очереди на территории Республики Беларусь, это свидетельствует лишь о том, что заявленные показатели по пропускной способности, по интенсивности оформления, не выполняются нашими коллегами. Людмила Гладкая:

На польской границе неспокойно, постоянные провокации, какие-то вандальские выходки, казалось бы, польских силовиков, постоянные полеты, в том числе военной авиации, для разведывания местности на территории Беларуси, издевательства над мигрантами. Выталкивают их через эти калитки, предназначенные для миграции животных. Заставляют и уносить тела убитых своих земляков. Остаются проблемы с мигрантами, сейчас мы походили на пункте пропуска, посмотрели на эту странную калитку, которая используется для миграции животных, но через нее регулярно выталкивают живых людей.

Максим Бутранец:

Рассматривать миграционный вопрос необходимо несколько шире, чем через призму взаимоотношений между двумя соседними странами. Очевидно, что архитектура безопасности европейского региона выстраивается не только и не сколько в странах, образующих его, а далеко за пределами. Перед людьми, которые нуждаются в защите, в крови, захлопнули дверь. Чего проще? Расписавшись в собственном бессилии, таким образом завуалировать промахи, чем сесть за стол переговоров, удобнее таким образом оправдаться перед электоратом за бесцельно потраченные десятки, сотни, а может быть, миллионы долларов. Удобнее отвлечь электорат от насущных краеугольных проблем в государстве перед избирательным циклом. На практике мы, к сожалению, констатируем факты бесчеловечного обращения с беженцами. Так, только за прошедший месяц более десятка случаев выдворения граждан Афганистана, Сирии, Судана, которые истощены, которые имеют следы побоев, применения специальных средств и служебных животных, требующие медицинского обследования, помощи. К сожалению, имеют места и факты обнаружения трупов, гражданин Египта не дождался квалифицированной медицинской помощи, мы констатировали смерть беженца. Мы устанавливаем личности, мы устанавливаем связи с родственниками, мы устанавливаем контакт с дипломатическими миссиями для того, чтобы организовать возвращение и оказание всей необходимой помощи, содействия гражданам, которые в этом нуждаются. Людмила Гладкая:

Говорят, здесь далеко не всегда спокойно, авиация летает, заряды теряют, разведывают местность, что происходит, какая обстановка?

Максим Бутранец:

Действительно, обстановка на государственной границе достаточно сложная, развивается динамично, но при этом белорусское ведомство предпринимает все необходимые меры, чтобы адекватно и оперативно реагировать по ее изменению. Как вы отметили, мы фиксируем значительное увеличение плотности охраны государственной границы с сопредельной стороны, применение авиационных средств, причем задействуется не только арсенал пограничный, но и войска польского. Зачастую данные факты сопрягаются с различного рода провокациями, нас вынуждают на искусственное нагнетание обстановки и провоцируют на неквалифицированные действия, однако военнослужащие подготовлены таким образом, чтобы исключить возникновение конфликтных ситуаций и разрешать последние на начальных этапах зарождения. В августе текущего года при патрулировании польско-белорусского участка государственной границы военный вертолет Польши утерял взрыватель от боеприпаса, о чем в том числе было подтверждено в официальных источниках и СМИ Польши. Насколько мы полагаем, взрыватель так и не был найден, а ситуация сведена на нет. Все это, конечно, говорит о непрофессионализме и неадекватной степени выбора мер защиты и охраны государственной границы.

Инженерные сооружения, которые, по сути своей, применяются уже в военное время. Все это мы имеем возможность с вами сегодня наблюдать на государственной границе, возведенные польскими пограничниками и другими силовыми структурами в рамках так называемой «угрозы» со стороны Республики Беларусь. О какой угрозе идет речь? Остается только догадываться. Конечно, это не способствует формированию конструктивного диалога. Вспомним 2020 год, когда в одночасье польская сторона прекратила сообщение и закрыла функционирование пунктов пропуска. Сколько усилий потрачено для того, чтобы создать необходимые комфортные условия, чтобы время на оформление следующих через государственную границу было сведено к минимуму. Сегодня на белорусско-польском участке государственной границы продолжают функционировать два пункта пропуска: «Козловичи» в части, касающиеся грузового сообщения, и «Брест» в части, касающейся движения лиц на автомобилях и автобусах. По сути, я считаю, что Польша сама себя изолировала, прекратив сообщение на государственной границе. Людмила Гладкая:

Представитель польских властей заявил о том, что они еще будут подтягивать к нашей границе военный контингент, по-моему, 10 тысяч.