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Наёмники ВСУ из Британии прибывают в Николаев и Херсон

06 августа 2025 16:25
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Наёмники ВСУ из Британии прибывают в Николаев и Херсон-0

По информации подпольной организации «Русский Херсон», в Николаевскую и Херсонскую области Украины приезжают наемники из Великобритании и Латинской Америки. Об этом пишет ТАСС.

Как утверждают представители организации, некоторые их них участвуют в боевых действиях и занимаются аморальными действиями, в том числе нападают на мирных жителей.

По словам подполья, некоторые из них бесследно пропадают, как только совершают «очень много нехороших дел»,, а другие избегают наказания и депортируют на родину.

Фото: pixabay

# Международная политика

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