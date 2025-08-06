«Можно почувствовать себя героем» – почему развивается игровая зависимость, объяснила психиатр
Они присутствуют в жизни каждого человека и оказывают значительное влияние на его здоровье, личностное развитие и качество жизни. Речь идет вовсе не о каких-то внешних факторах, а скорее внутренних.
О вредных привычках, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:
Если мы говорим про зависимость и вредную привычку, то тогда, наверное, нужно обратиться к критериям. О зависимости мы говорим, когда появляется непреодолимое влечение. Вот это слово: не преодолеть. Такая тяга, такое влечение навязчивое. Потом мы говорим о дозировке. То есть, если мы переводим на компьютерные игры – это время препровождения. То есть, если изначально достаточно 15-20 минут для удовольствия поиграть. То потом уже для достижения этого удовольствия нужно большее время либо за это время удовольствия нет. Вот еще такой критерий. Дальше – невозможность контролировать начало, окончание и времяпрепровождения. Если мы хотим поговорить про физические признаки при игровой зависимости. Здесь такие случаи случались, что может случиться судорожный припадок у ребенка или вообще уже и взрослого человека. Когда непрерывно, без перерывов на еду, хождение в туалет.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я думала, если вдруг его лишить этого гаджета, то у него что-то начинается?
Ирина Бразевич:
Правда, будет тремор, если мы хотим говорим про физически, дрожь, слабость какая-то, головокружение.
Ольга Бурлакова:
То есть человек физически может ощущать себя плохо, если ему не дадут то, что он хочет?
Ирина Бразевич:
Он не получает вот этого удовольствия, дофамина своего.
Ольга Бурлакова:
Это генетическое вообще – какие-то зависимости?
Ирина Бразевич:
Правда, зависимость связна с генетикой – это точно есть. Мы всегда спрашиваем анамнез, есть ли в семье зависимые люди. Не важно от чего. Не обязательно при выставлении игровой зависимости – играли родственники. Но, может быть, они злоупотребляли алкоголем, наркотиками или они были в эмоциональной зависимости, созависимые.
Ольга Бурлакова:
Это склад характера?
Ирина Бразевич:
Это правда склад личности. Незрелая личность, которая психологически не созрела. Для того, чтобы как-то существовать в этом мире, она ищет на что опираться. Если мы говорим про игры – там тоже очень много психологических моментов. В игре можно почувствовать себя героем. Во внешней жизни, когда человек не уверен, и проблемы с самооценкой. В игре можно быстро победить, получить вот это удовольствие. В игре не нужно прилагать столько усилий, как в реальной жизни, чтобы какую-то задачу сделать.
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