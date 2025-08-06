«Можно почувствовать себя героем» – почему развивается игровая зависимость, объяснила психиатр

Они присутствуют в жизни каждого человека и оказывают значительное влияние на его здоровье, личностное развитие и качество жизни. Речь идет вовсе не о каких-то внешних факторах, а скорее внутренних.

Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:

Если мы говорим про зависимость и вредную привычку, то тогда, наверное, нужно обратиться к критериям. О зависимости мы говорим, когда появляется непреодолимое влечение. Вот это слово: не преодолеть. Такая тяга, такое влечение навязчивое. Потом мы говорим о дозировке. То есть, если мы переводим на компьютерные игры – это время препровождения. То есть, если изначально достаточно 15-20 минут для удовольствия поиграть. То потом уже для достижения этого удовольствия нужно большее время либо за это время удовольствия нет. Вот еще такой критерий. Дальше – невозможность контролировать начало, окончание и времяпрепровождения. Если мы хотим поговорить про физические признаки при игровой зависимости. Здесь такие случаи случались, что может случиться судорожный припадок у ребенка или вообще уже и взрослого человека. Когда непрерывно, без перерывов на еду, хождение в туалет.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я думала, если вдруг его лишить этого гаджета, то у него что-то начинается?

Ирина Бразевич:

Правда, будет тремор, если мы хотим говорим про физически, дрожь, слабость какая-то, головокружение.

Ольга Бурлакова:

То есть человек физически может ощущать себя плохо, если ему не дадут то, что он хочет?