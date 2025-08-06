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В Беларуси созданы условия для практического внедрения клеточных медицинских технологий

06 августа 2025 16:40
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Развитие общества и экономики без науки невозможно. О внедрении разработок ученых во все значимые сферы жизни: от медицины до промышленности – накануне шла речь во Дворце Независимости.

Президент провел совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты выявили ряд проблемных моментов, однако продолжат работу. Тем не менее уже сегодня Александр Лукашенко обозначил ключевых ориентиры в работе НАН.

В Беларуси созданы условия для практического внедрения клеточных медицинских технологий-2

Во-первых, практикоориентированность исследований. Нужны не многосоставные диссертации на общие темы, а разработки, которые необходимы здесь и сейчас.

Во-вторых, речь об экспорте научно-технической продукции и импортозамещении. Да, мы сильно продвинулись в вопросе технологического суверенитета благодаря санкционной политике западных стран. Однако останавливаться нельзя.

Еще один приоритет, на чем глава государства акцентировал внимание, внедрение научных разработок в экономику и социальную сферу. Да, успехи есть, но по некоторым передовым направлениям мы отстаем от других стран.

Например, в сфере искусственного интеллекта, применении нейросетей, биотехнологиях. Почему стоит сконцентрироваться именно на этих вопросах, Александр Лукашенко также объяснил.

В Беларуси созданы условия для практического внедрения клеточных медицинских технологий-4

Лукашенко: мы обладаем самым важным и перспективным ресурсом – человеческим потенциалом.

Для выживания в прямом смысле слова важно практическое внедрение научных исследований в медицину. Одним из таких направлений являются клеточные технологии, они находятся на стыке нескольких наук: от биофизики клеток до генетики. Профильный центр в Минске был открыт в 2014 году, специалисты начинали с хирургического направления: хронических ран и трофических язв. Сегодня клеточная медицинская технология насчитывает порядка 80 инструкций, утвержденных Минздравом.

В Беларуси созданы условия для практического внедрения клеточных медицинских технологий-6

Владимир Крицкий, заместитель директора по коммерческим вопросам Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Ученые работают активно и плодотворно. В течение 10 лет появилось около 40-50 новых методик. Но здесь дело не столько в количестве, сколько в их практической направленности. Выбираются наиболее социально значимые заболевания, которые имеют большое распространение, захватывают молодое трудоспособное население, те болезни, которые быстро приводят к инвалидизации. Там, где наиболее актуальная, значимая помощь важна. Для всех методов характерна ситуация, когда обычная медицина рано или поздно упирается в неэффективность, перестают помогать методы базовой терапии.

Как отмечают специалисты, в Беларуси созданы благоприятные условия для внедрения клеточных технологий в практику. В том числе на уровне законодательства. Регистрация и сертификация биоматериалов, используемых в лечении пациентов, – длительный процесс, может занимать до 5 лет. На данный момент утверждено 14 клеточных продуктов.

В России в 2024 году Росздравнадзор выдал разрешение на регистрацию первого подобного продукта. Учитывая большой практический опыт наших специалистов в данной сфере – количество зарубежных пациентов также велико.

# Александр Лукашенко # НАН Беларуси # Белорусская наука # Национальная академия наук Беларуси # Владимир Крицкий

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