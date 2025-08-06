В Беларуси созданы условия для практического внедрения клеточных медицинских технологий

Развитие общества и экономики без науки невозможно. О внедрении разработок ученых во все значимые сферы жизни: от медицины до промышленности – накануне шла речь во Дворце Независимости. Президент провел совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты выявили ряд проблемных моментов, однако продолжат работу. Тем не менее уже сегодня Александр Лукашенко обозначил ключевых ориентиры в работе НАН.

Во-первых, практикоориентированность исследований. Нужны не многосоставные диссертации на общие темы, а разработки, которые необходимы здесь и сейчас. Во-вторых, речь об экспорте научно-технической продукции и импортозамещении. Да, мы сильно продвинулись в вопросе технологического суверенитета благодаря санкционной политике западных стран. Однако останавливаться нельзя. Еще один приоритет, на чем глава государства акцентировал внимание, внедрение научных разработок в экономику и социальную сферу. Да, успехи есть, но по некоторым передовым направлениям мы отстаем от других стран. Например, в сфере искусственного интеллекта, применении нейросетей, биотехнологиях. Почему стоит сконцентрироваться именно на этих вопросах, Александр Лукашенко также объяснил.

Лукашенко: мы обладаем самым важным и перспективным ресурсом – человеческим потенциалом. Для выживания в прямом смысле слова важно практическое внедрение научных исследований в медицину. Одним из таких направлений являются клеточные технологии, они находятся на стыке нескольких наук: от биофизики клеток до генетики. Профильный центр в Минске был открыт в 2014 году, специалисты начинали с хирургического направления: хронических ран и трофических язв. Сегодня клеточная медицинская технология насчитывает порядка 80 инструкций, утвержденных Минздравом.