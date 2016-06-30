В Беларуси будут штрафовать за приобретение, хранение и распространение спайса

Новости Беларуси. В Беларуси будут штрафовать за незаконный поиск и оборот археологических артефактов. Такие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях внесли депутаты Палаты Представителей. Они сегодня также собрались на заседании сессии. Так, незаконный поиск черным копателям выльется в немалую сумму.

Появились в Кодексе и другие изменения. Административная ответственность также грозит за приобретение, хранение и распространение некурительных табачных изделий. Это так называемые спайсы.

Наталья Гуйвик, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

За приобретение, хранение данных изделий штраф до двух базовых величин. Ввоз в Республику Беларусь из государств-членов ЕС или вывоз из Республики Беларусь в страны ЕС, пересылка, перевозка, а также сбыт этих изделий будет наказываться более строго – от 20 до 40 базовых величин.

Всего депутаты сегодня рассмотрели 4 законопроекта. Так, к примеру, были внесены поправки в закон о молодежной политике. Особое внимание – молодежной кадровой политике. Законопроект будет содействовать инновационной активности молодых людей и продвижению их перспективных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.