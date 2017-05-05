Сопереживаем, людям нужно помогать обязательно: белорусы о гуманитарной помощи Украине

Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. В страну отправят предметы первой необходимости, продукты питания и средства гигиены на сумму более 115 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доставку груза обеспечит Министерство по чрезвычайным ситуациям. В Киеве контейнеры передадут Международному Красному Кресту для распределения помощи среди пострадавших в результате военного конфликта.

Казалось бы, обычная партия, но такой штрих ставит все точки над «и». Вопросом оказания помощи жителям востока Украины на жировом комбинате Гомеля озадачились еще несколько месяцев назад.

Татьяна Чутникова, аппаратчик мыловарения ОАО «Гомельский жировой комбинат»:

Сопереживаем. Людям нужно помогать обязательно. Из широкой линейки предприятия остановились именно на такой продукции. Предмет первой необходимости будет нелишним в отрезанных от нормального жизнеобеспечения районах. Определен как объем, так и ассортимент.

Белорусский гуманитарный конвой повезет 400 килограммов гомельского мыла. Ольга Симанович, заместитель директора ОАО «Гомельский жировой комбинат»:

Сейчас идет производство этой продукции. Как только партия будет готова, она станет частью гуманитарной помощи Республики Беларусь. Поддержать гуманитарной помощью пострадавшие от военного конфликта регионы пообещал Президент Беларуси. Такое намерение Александр Лукашенко озвучил еще 26 апреля, во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко (подробнее о встрече здесь).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим мы в самом необходимом, в чем нуждаются люди: продуктами питания, средствами гигиены. Словом, мы будем в контакте работать с вами, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей.

И вот – официальное постановление Совета Министров: грузу помощи быть! Продукты и предметы первой необходимости доставит МЧС. Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Груз сформирован в ходе переговоров с Международным обществом Красного Креста. Это товары действительно самой первой необходимости: продукты питания (мясные консервы сахар, крупа, растительное масло), средства гигиены. Разумеется, мы находимся в тесном контакте с предприятиями, которые будут отгружать товары. Часть ценностей будет из государственного материального резерва, который находится в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы, конечно же, находимся в контакте и с пограничными, и с таможенными службами для того, чтобы обеспечить максимально быструю доставку груза. В ближайшие дни помощь будет доставлена. Общая стоимость гуманитарного груза – более 117 тысяч рублей. Контейнеры будут доставлены в Киев автотранспортом. Уже там их передадут Красному Кресту, который распределит гуманитарку среди пострадавших регионов Украины.

Что ж, за плечами у МЧС Беларуси – обширный опыт оказания гуманитарной помощи.