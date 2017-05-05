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Россия вводит пограничный контроль для авиарейсов из Беларуси с 15 мая

05 мая 2017 13:45
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Новости Беларуси. Россия вводит пограничный контроль для авиарейсов из Беларуси. С 15 мая самолеты, прибывающие из нашей страны или вылетающие в обратном направлении, переведут в международные терминалы. Раньше они обслуживались во внутреннем секторе.

Пограничный контроль пассажиров с белорусским и российским гражданством осуществляться не будет. Им необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и посадочный талон. Отметки о пересечении границы проставляться не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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