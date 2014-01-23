В Киеве 23 января прошло под знаком перемирия и наведения порядка на улицах

Новости Беларуси. В Киеве, где с выходных продолжалось открытое противостояние радикальной части прозопадно настроенных манифестантов и милиции, 23 января вступило в силу перемирие. Время для наведения относительного порядка на пострадавшей от огня и уличной демократии улице Грушевского оппозиционные лидеры провели на переговорах с властями.

Очередные сутки противостояния в центре украинской столицы выдались относительно спокойными. Никаких крупных столкновений зафиксировано не было, однако все может измениться уже в 9 вечера. Именно тогда истекает срок ультиматума, выдвинутого оппозицией президенту Украины Виктору Януковичу. Пока же Майдан и прилегающие территории готовятся к вечеру.

Под привычные лозунги со сцены каждый здесь занят своим делом. Демонстранты укрепляют барикады, сносят покрышки ближе к «линии фронта». Она как и сутки назад проходит по улице Грушевского. Украинские спецподразделения охраняют здесь подходы к правительственному кварталу. Минувшей ночью эта линия была в прямом смысле огненной. Черный дым от сотен горящих покрышек заполнил центр Киева. Заодно сгорел и небольшой магазин модной одежды. Блокированный центр добавил киевлянам пробок, в остальном же город пытается жить своей обычной жизнью.

Владимир Заико:

Пока это не вышло за рамки Хрещатика, пока они не сожгли Хрещатик, еще нормально, если перейдет на районы, на улицы, я думаю, будет проблема. У тех, кто на работу ходит через Хрещатик, будет проблема. Такого у нас еще не было.

Те несколько часов перемирия, к которому призвали митингующих лидеры оппозиции, чтобы провести переговоры с властями, для многих время осознать на сколько все устали от, кажется, бесконечного протеста. А ведь прошло уже почти два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кость Бондаренко, директор Института украинской политики:

Вчера все были исполнены решимости, что мы продолжаем борьбу и мы стоим до конца, обе стороны. Но сегодняшние утренние новости уже принесли надежду, потому как и Арсений Яценюк, и Виталий Кличко заявили о том, что они готовы к компромиссу, они не хотят допустить кровопролития. И с другой стороны президент сегодня дал поручение спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку, чтобы тот собрал внеочередное заседание Рады в начале следующей недели, которое бы могло поставить точку в проблемах, которые сегодня существуют.

22 января во втором по численности городе страны, Харькове, 100 тысяч человек требовали прекратить выступления. А в самом Киеве несколько тысяч граждан у посольства США призывали больше не подливать масло в огонь, сжигающий вместе с покрышками судьбу славянской страны. В огонь, в котором уже погибло несколько человек.