Встреча Александра Лукашенко 21 января с руководителями белорусских СМИ. Полная телеверсия

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 21 января встретился с руководителями белорусских СМИ. Глава государства ответит на самые актуальные вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. На встречу приглашены руководители как государственных, так и негосударственных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности конструктивный и открытый диалог длился почти пять часов. Прозвучало более 30 вопросов от модернизации до молодежной политики. Обсуждали и высказывали мнения. Были затронуты все сферы развития страны.

Главные вопросы в этот раз звучали от главных редакторов Беларуси. Как государственных, так и независимых СМИ. Во Дворце Независимости собрались те, кто в сфере журналистики «собаку съел». Да и Александр Лукашенко — опытный спикер. Так что с самого начала было понятно, что беседа будет острой и непредсказуемой.

В зале официальных встреч - руководители национальных телеканалов, главы информационных агентств «Белта» и «Белапан», руководитель интернет-портала «Тут бай», редакторы газет «Советская Белоруссия», «Прессбол», «Аргументы и факты» и издательского дома «Звязда». Конец 2013 был богат на медийные мероприятия, так что в этот раз традиционный формат общения с прессой решили изменить: вместо масштабной пресс-конференции провести доверительный разговор в более узком кругу.

Александр Лукашенко:

Подобные мероприятия мы проводим, как вы знаете, в более широком масштабе. Откровенно скажу: мне приходится проводить в таком масштабе мероприятия с журналистами, но они мне не очень нравятся, потому что это похоже на какую-то лекцию. Все-таки в узком кругу заинтересованных и осведомленных людей можно более подробно обсудить те или иные вопросы, которые сегодня волнуют людей, и попытаться, если это получится, заглянуть в недалекое будущее. Вот и все, что касается запланированности этого мероприятия.

Почему именно эти журналисты собрались за столом из тысячи или более: трудно было выбрать, но я сказал «надо смотреть, как народ реагирует на те или иные СМИ». По многим критериям мы увидели, что это ведущие СМИ Беларуси. Нравится это кому-то или нет, но так получилось. Поэтому я попросил, чтобы ВИП-представители ведущих СМИ присутствовали на сегодняшней беседе. Давайте обсудим вопросы, которые волнуют людей и попробуем заглянуть в будущее. Мне предлагали посвятить конференцию итогам прошлого года. Пожалуйста, если будут такие вопросы. Мне кажется, что мы уже достаточно серьезно обсудили итоги прошлого года, знаем недостатки, внутренние и внешние причины. Если исходить из знаний по итогам прошлого года и выходить на более концептуальные вопросы - мы их можем обсудить.

Откровенная беседа начинается с вопросов от руководителей телеканалов. И самый первый все-таки касался итогов прошедшего года. 2013 был непростым. Но вышли пусть и на небольшие, но стабильные показатели. СМИ трактовали их неоднозначно, зачастую — критично. Мол, статистика - дело такое.... Президент напомнил, что неспроста статистическое ведомство вывели из-под правительства. Беларусь тесно сотрудничает с тем же МВФ, который объективно оценивает состояние экономики.

Александр Лукашенко:

Нам приукрашивание не надо, я никогда этим не занимался. Это вообще не надо! Сегодня приукрасишь - завтра нечем будет красить: краски закончатся.

Порядка 10 млн человек здесь живет и трудится, в том числе и иностранные граждане. Действительно, кто-то получал $1 тыс., кто-то - $300, пенсионеры, может, даже чуть меньше. Всякое было. Но есть средние показатели, они стандартны во всем мире.

По ВВП в 2013 году мы добавили всего лишь 1%, соответственно должны были и жить. Как так? Стали работать хуже, а заработная плата выросла? Производительности труда планируемой нет, а зарплата средняя по стране выросла. Но ведь и цены у нас росли!

В 2013 году благосостояние граждан увеличилось: денежные доходы выросли более чем на 17%.

Я рад, что наши люди богаче стали. Каждая 2 семья имеет автомобиль и не один.

Мировая конъюнктура в 2013 году складывалась не в пользу Беларуси. Президент привел простой пример. Когда в период кризиса в России стали добывать меньше угля — сократились поставки белорусских «БелАЗов». Вот такая связь. Так что рассчитывать на бурный рост экономики при подобной ситуации у торговых партнеров было бы чересчур оптимистично.

Александр Лукашенко:

Тогда (в предыдущие годы - ред.) экономика Беларуси прирастала на 9,8-11%, как Китайская Народная Республика. Мы ей даже не уступали, это был самый высокий рост. Я побаивался перегрева экономики. Но мы тогда очень хорошо прирастали, хорошо занимались производством, провели модернизацию некоторых крупных предприятий, от которых сейчас зависит наша жизнь. Многое тогда сделали, многое строили, и строили дешево, и зарплата была не меньше $500. Это был бешеный рост нашей экономики. И мы на сегодняшний день уже в два раза с лишним превзошли уровень советского периода, единственная постсоветская республика. После таких бешеных темпов, естественно, наступает некий спад, во всех государствах, и нам надо было переходить не просто на объемный рост экономики, а на качественный рост. Но очень жаль, что это совпало со второй волной кризиса у основных наших партнеров.

Россия ограничила поставки нефти на наши заводы, пусть немного, на пару-тройку миллионов тонн мы получили меньше нефти.

И «Беларуськалий» - мы недополучили $1,5-1,7 млрд.

В продолжение финансовой темы — вопрос от генерального директора СТВ. Именно под новый год многие белорусы активно запасались валютой — а вдруг? Некоторые СМИ пророчили девальвацию и деноминацию — сразу два в одном.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Даже такой анекдот есть. Сидят два белоруса - один такой грустный. А второй говорит: «Чего ты такой хмурый?!»

Говорит: «Вчера баксы купил - денег на жизнь не осталось...».

Так вот, скажите, что будет происходить на внутреннем валютном рынке и будет деноминация или нет?

Александр Лукашенко:

Мы готовы в любой момент провести деноминацию. Но все-таки даже для этого технического шага должны быть определенные условия. Не должна быть такая процентная ставка, не должно быть тревог на рынке, чтобы население не волновалось. Не каждый поймет- побегут менять рубли на валюту... И в экономике чтобы не было кризисных явлений

Поэтому мы подберем время и об этом объявим не менее чем за полгода. Мы проводили уже деноминацию. Параллельно в течение года, как минимум, будут ходить и старые рубли, и новые рубли.

Поэтому бояться этого процесса не надо. Но мы не готовы пока к этому.

Президент неоднократно повторял, что экономика Беларуси должна выйти на новый качественный уровень. Не случайно такой упор в 2013 году делали на совершенствование производств. Модернизация началась не вчера, но именно сейчас стало понятно, что без обновления предприятий трудно будет удержаться в море конкуренции.

Григорий Кисель, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

На слуху последние 2-3 года на всех этажах власти, у хозяйственников слово «модернизация». Хватит ли у страны ресурсов и финансовых, и людских, чтобы сделать задуманное?

Александр Лукашенко:

Никто сегодня не хочет ходить в лаптях, грубо говоря. Человек сам себя поднимает выше и выше. Почему я не должен радеть за государство и не модернизировать, поднимать выше и выше? Весь мир модернизируется, а меня критикуют, что Лукашенко не вовремя поставил задачу модернизации. Как же не вовремя! Мы давно этим занимаемся! Мы в сельское хозяйство вгрохали около 50 млрд долларов на модернизацию. Мы каждый год, уже в этом году, где-то около 6 млрд получили доход от сельского хозяйства только на внешних рынках по экспорту. К 2015 должны 7 получить. Каждый год по семь! Если бы мы не модернизировались, мы что, получили бы такие объемы сельского хозяйства? Нет! Даже если бы получили - продали бы где-то? Нет! Качество было бы не то!

Эта встреча проходила в формате открытого диалога, так что затрагивали самые разные темы. В том числе те, которые сейчас дают веский информационный повод для прессы. Вот из последнего — введение транспортного налога.

Александр Лукашенко:

Ввели этот налог. Меня информируют: в год 350 000 рублей за такой-то автомобиль. А вот этот - 580 000. Я думаю: где-то 60 долларов и 40 долларов за год. Думаю, стоит ли народу вообще так напрягаться из-за этого! И это не самая бедная часть! Если нашел деньги за 5-10 000 долларов на автомобиль, на дороги дай 40 долларов! Если эти деньги уйдет не на дороги, вот тогда вы снимите шкуру и с правительства, и с президента, что не проконтролировал. Это все лишь 1,6 трлн рублей - это небольшие деньги. Я говорю - если эти деньги уйдут не на дороги и меня люди потом упрекнут, что мы там дыры закрывали - как некоторые пописывают в газетах и на интернет-ресурсах - пеняйте сами на себя! Отдельный счет - все деньги туда и все деньги - на дороги!

Вопрос, с которым так или иначе обращаются читатели и зрители в редакции газет и на горячие линии телеканалов: жилищно-коммунальные тарифы.

На уплату коммуналки уходят деньги из кошелька каждого белоруса. Эксперты прогнозируют рост стоимости услуг ЖКХ, президент требует от профильного министерства прозрачности и точности в расчетах.

Дмитрий Жук, гендиректор УП «БелТА»:

ЖКХ - это тарифы. Они сейчас выросли ненамного. Ваш взгляд: баланс роста от чего должен зависеть? И не слишком ли много политики около этих тарифов?

Александр Лукашенко:

У нас сегодня семья из трех человек (два работают, двухкомнатная квартира) - от доходов семьи платят 3%! Россия - 12%. В Европе - в 3 раза выше, как минимум. У нас эти тарифы регулируются государством. Мы держим ниже низшего предела. По рыночному пути (Россия, Украина) пойти - отпустить - это были бы совершенно иные цифры. А мы их сдерживаем - я сдерживаю. Правительство каждый день ко мне ходит - надо это, надо то. Я говорю: нет, постепенно. Впереди - доходы, а потом - это.

От внутренних тем к международной политике. Вопрос от «Аргументов и фактов»: как будут складываться в 2014 году отношения с ЕС и Россией? Это два основных экономических партнера страны.

Александр Лукашенко:

Мы провели ряд мероприятий, пусть не публичных. Часто многие европейцы, приезжая к нам, просят, чтобы это было не публично. «Вот там нас могут не понять и прочее. Если боитесь - вы не приезжайте к нам! Нет, мы хотим знать, хотим понять, что происходит». Я с ними откровенно разговариваю, если они просятся ко мне на прием, никому не отказываю, со всеми беседую - от конгрессменов США до обычных политиков и даже бывших из Европы. Они, конечно, влиятельны в своих странах. И у нас таких контактов состоялось очень много, пошел некий диалог. Пусть мы не сидим за общим столом и не обсуждаем проблемы (мы к этому придем), но есть некий диалог, и это уже хорошо.

Пусть через Шварценберга, но до Меркель и других нашу позицию доводят.

Их волнует, что будет с Беларусью, каким путем она пойдет. Но с вами дружить против России я никогда не буду. И с Россией, строя отношения, я никогда не буду выстраивать во вред себе с Западом. Это неправильная позиция?! Но нас то туда, то сюда стараются схватить, потянуть. Это не для нас.

Впрочем, в последнее время Беларусь активно ищет партнеров и в других странах. Латинская Америка, Африка, Южная Азия.....

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Японский опыт, наверное, был бы полезен и опыт Сингапура (Вы там тоже были недавно) - маленькой страны, где полвека назад ничего не было, даже песок покупали и воду, а сегодня все деньги сосредоточились. Нам интересен опыт - или это какой-то «запасной парашют»?

Александр Лукашенко:

Сейчас главное - за товаром надо везти технологии. Показателен опыт с КНР - «БелАЗ» мы у тебя купим, но желательно, чтобы открыл сборку, чтобы были рабочие места...

Всем известно, что белорусский президент неравнодушен к спорту. Сам выходит на ледовую арену. Так что логично, что диалог с главным редактором «Прессбола» так или иначе «крутился» вокруг хоккея. Тем более, что в 2014 году страна станет хозяйкой мирового чемпионата.

Владимир Бережков, главный редактор «Прессбола»:

Проблемы белорусского хоккея, в том числе, являются следствием «белорусского чуда»: слишком хорошо и вольготно начали жить. В период на рубеже веков (2000-ый) - очень большие деньги пошли в этот вид спорта. И не было кому спросить. Это все проедалось - люди привыкли к этому давальческому потреблению.

Александр Лукашенко:

У нас уровень хоккея в целом - ниже, чем в России. Это факт! Но меня что удручает: технически, скорость паса - мы можем где-то отставать, но физически мы можем подготовиться нормально!

Я просто хочу сделать такой чемпионат - чтобы все ахнули! А Бережков знает - это значит, чтобы ни одного места пустующего не было ни на одном матче.

Владимир Бережков, главный редактор «Прессбола»:

Я как участник 20 чемпионатов мира, которые проходили за рубежом, могу свидетельствовать, что у же сегодня Минск готов на 200% в части проведения: таких арен, как у нас, не было ни на одном Чемпионате мира, даже ни на одной Олимпиаде, где я присутствовал.

Юрий Зиссер, председатель общего собрания участников ООО «Тут Бай Медиа»:

Какой будет Беларусь через 30 лет?

Александр Лукашенко:

Беларусь будет государством - суверенным и независимым. Это единственная моя главная задача, которую я должен исполнить.