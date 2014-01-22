Массовые беспорядки в Киеве в День единства Украины: погибли 3 человека, сотни пострадали

Новости Беларуси. Из Киева вновь приходят тревожные сообщения. Противостояния между митингующими и спецназом набирает обороты. В День Соборности, который 22 января отмечает Украина и который символизирует ее единство, как раз этого единства и нет. На улице Грушевского снова взрываются коктейли Молотова, они летят через баррикады на милицейский спецназ. Уже появились и первые жертвы беспорядков. В частности, скончался один из участников уличных протестов, бросавший «коктейли Молотова» в сотрудников милиции. Он упал с 13-метровой колоннады стадиона.

Всего за трое суток в ходе столкновений пострадали около 300 человек, более половины из которых – правоохранители. И, как стало известно несколько часов назад, сотрудники МВД изъяли у протестующих канистры с зажигательной смесью с добавкой жидкого натрия, который позволяет топливу не только гореть, но и взрываться. Ранее спецназу удалось оттеснить протестующих с улицы Грушевского, ставшей в последние дни ареной уличных боев. Но вскоре ее вновь заполнили активисты в оранжевых шлемах и касках.

К вечеру 22 января стало известно, что погибли, по разным данным, до 3 человек. Пострадали - от нескольких сотен до полУтора тысяч. Впрочем, окончательных и непротиворечивых сведений на данный момент не существует. Точно известно лишь, что на центральных улицах города почти без перерыва шли ожесточенные столкновения экстремистски настроенной части демонстрантов со спецподразделением украинской милиции. Радикалы пускали в ход «коктейли Молотова», самодельные булавы и арматуру, поджигали шины и мусорные контейнеры. Стражи порядка отвечали светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и газом. В центре города в середине дня закрыли все магазины и офисы.

22 января — день соборности и свободы — когда украинцы вспоминают воссоединение Украинской Народной Республики и Западной Украины в 1919 году, - в 2014 году показал всем лишь раскол и растерянность общества и политических элит, и неопределенность. Радикалы, группы которых оказались в последние сутки слишком заметны в рядах сторонников евроинтеграции, явили в этот день заснеженному зимнему городу Киеву и миру развитие событий в духе кровавой и дымной арабской весны.

Окончательно потеряв контроль над экстремистами, появление которых на улицах оппозиция долгое время отрицала вовсе, прозападно ориентированные ее лидеры согласились на переговоры с властями. Впрочем, отсутствие согласия в их собственных рядах, наравне с жесточайшим внешним прессингом все равно, кажется, уже привели к тому, что ситуация вышла из-под любого контроля в принципе. Действия стражей правопорядка, за 24 часа потерявших ранеными почти две сотни человек, порядка пока также ничуть не прибавили.

При этом то, что всплеск насилия спровоцирован в том числе и во многом силами продолжающими активно участвовать и даже определять внутреннюю ситуацию в Украине извне, сомнений не остается. На встрече властей Украины с главами дипмиссий государств ЕС, США и Канады, аккредитованными в Украине, последним были приведены конкретные примеры фактов участия граждан этих стран в противоправных действиях. В то же время, просьба к дипломатам хотя бы «рекомендовать иностранцам воздержаться от таких шагов» услышана не была. Да и более поздние заявления, в частности, посольства США в Киеве, и ряда еврочиновников в Брюсселе, о санкциях против Украины также ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности, понятно, не приведут, потому как направлены на другое.

А ведь нынешний день соборности и свободы в Украине, слишком явно отмеченный печатью хаоса и беззакония на улицах ее столицы, и без того, унес уже несколько жизней. И продолжение, к великому сожалению, весьма вероятно следует.

Массовые митинги сторонников евроинтеграции продолжаются в Киеве с конца ноября 2013 года. Вторая волна уличных столкновений началась после того, как Верховная Рада приняла новый закон, ужесточающий ответственность за несанкционированные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.