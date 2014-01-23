Четвертые сутки в Киеве не прекращаются массовые беспорядки

Новости Украины. Обстановка в Киеве накалилась до предела. Четвертые сутки в украинской столице не прекращается противостояние митингующих и милиции.

Демонстранты продолжают жечь покрышки. Стена огня растянулась на сотни метров. Пламя в какой-то момент перекинулось на одно из близлежащих зданий на улице Грушевского. Пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов. Бунтовщики старались помешать работе спасателей.

Центр украинской столицы по-прежнему окутан едким дымом.

Минувшей ночью было жарко и в помещении телерадиокомпании «Киев». Участники беспорядков разгромили офисное оборудование и студийную технику. Неспокойно на улицах было всю ночь.

А у стен посольства США в Киеве тысячи людей требовали прекратить вмешательство во внутренние дела Украины. Участники пикета уверены - конфликт искусственно раздувают внешние силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.