В канун 8 Марта Президент Беларуси вручил госнаграды женщинам

Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил 6 марта государственные награды. Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших в своих сферах. Церемония прошла в преддверии 8 Марта, поэтому в списке награждённых исключительно дамы. Те, кто удостоен ордена Матери, женщины, которые награждены «За трудовые заслуги» и медалью Франциска Скорины. Всего в списке награждённых 35 представительниц прекрасного пола.

Костюмерные и гримёрки, спектакли и репетиции. Для Маргариты Александрович это не просто рабочее расписание. Большую часть своей жизни она играет на сцене. Вернее, «проживает» каждую роль. Она и капризная Марица из одноимённой оперетты Кальмана, и очаровательная Розалинда из произведения Штрауса. Образы, сыгранные в её театральной «альма-матер», вряд ли удастся сосчитать.

Маргарита Александрович, артист-вокалист Белорусского государственного академического музыкального театра:

Это мое и я рада, что занимаюсь любимым делом. Говорят, что если хочешь не работать всю жизнь, найди любимое дело и получай удовольствие. В роли ты должен что-то сказать зрителю. И не просто сказать, а чтобы он задумался, где-то научить.

Всё той же отточенной походкой она выйдет сегодня за другим признанием и присвоенным званием «Заслуженный артист Республики Беларусь». Волнуется, как всегда, перед зрителями. Но выступать уже нужно перед другим микрофоном. Правда, этим утром волновалась не только она.

В зале Дворца Независимости 35 представительниц прекрасного пола.

Поздравление от главы государства в преддверии главного праздника весны стало уже хорошей традицией.

В списке награждённых — исключительно женщины. Работницы народного хозяйства, медицины, социальной сферы, образования, культуры и спорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На этом торжественном мероприятии присутствуют представительницы совершенно разных профессий. Среди них я хочу особо отметить медицинских работников. Достижения белорусской медицины были бы невозможны без вашего профессионализма, заботливых рук и добрых сердец.

Женщины добиваются трудовых успехов во всех отраслях народного хозяйства, а во многих из них уверенно держат лидирующие позиции. Особенно в торговле, общественном питании, связи, банковском деле, легкой и пищевой промышленности.

Женщины не только хранительницы домашнего очага, но и защитницы государства, спокойствия и порядка в нашем обществе. Сегодня все больше наших соотечественниц находят свое призвание в армии, милиции, таможне, структурах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Большинство государственных служащих у нас также составляют представительницы прекрасной половины человечества.

Мы отмечаем роль женщины в развитии и совершенствовании образования, научной сферы. Неоценим ваш вклад в приумножении национального, культурного наследия, в развитии физической культуры, спорта. Блестящие успехи наших женщин на ниве искусства и спорта прославляют нашу страну.

Спасибо вам за то, что своим трудом, талантом и добротой вы делаете наш мир лучше. Но какими бы ни были ваши профессиональные успехи, вы никогда не забываете о самом главном — семье, здоровье и благополучии своих близких. Именно на вас держится дом и, как принято правильно считать, вы — хранительницы его тепла и уюта.

Те, кто удостоен ордена Матери, женщины, которые награждены «За трудовые заслуги» и медалью Франциска Скорины. Присвоены 6 марта и почётные звания заслуженный артист и тренеру Республики Беларусь. Все они лучшие из лучших. И для рабочих коллективов, и, конечно, для своих семей.

Марина Лушакова, индивидуальный предприниматель:

У меня пятеро детей, один сын и 4 дочери. Старший сын, молодец, помогает растить младших, любит, уважает. Орден Матери, я считаю, надо заслужить, воспитать правильно.

Для коллег — она Марина Владимировна, для своей семьи — просто мама Марина. О том, что у неё будет такая большая, многодетная семья даже представить себе не могла, — делится ещё до начала церемонии с нашей съёмочной группой Марина Лушакова. Впрочем, уже сегодня уверена: быть мамой — настоящее призвание. И это не просто слова. Не просто слова это ещё для 23 приглашённых. Именно столько женщин были удостоены 6 марта ордена Матери.

Мария Сапега, мать-воспитатель детского дома семейного типа Круглянского районного исполнительного комитета:

Очевидна забота государства о такой категории, как многодетные родители. Четыре года назад мы создали наш дом семейного типа. У нас семья большая — 12 деток. Много забот повседневных, много всяких мелочей, но из этих мелочей наша жизнь и состоит.

Среди сегодняшних награждённых и те, кто без преувеличения подарил «вторую жизнь». И детям, и взрослым. Они отмечены медалью «За трудовые заслуги».

Алина Павловна из их числа. Медицине посвятила 38 лет, причём 30 проработала в Березинской районной больнице. Прошла все ступени: от участкового терапевта до главврача. И ничуть не жалеет. Говорит, родной коллектив любит. Кстати, Алина Павловна стала уже и примером для собственных детей. Старший сын тоже стал врачом.

Алина Жизневская, главный врач Березинской центральной районной больницы:

Уже с пятого класса решила, что буду доктором, поэтому я не жалею сегодня, пройдя такой вот большой путь, что я выбрала эту профессию.

В одном зале десятки по-настоящему талантливых людей. Их дела и поступки действительно дорогого стоят.

Такое поздравление и врученные госнаграды, несомненно, подарок к празднику, который символизирует глубокое уважение к женщинам, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За вашу красоту. Я знаю, сколько б не было у женщины детей, ей Богом даровано стремиться быть красивей, красивей и красивей. Дай Бог, чтобы с новым рождением ребенка, вы были красивей, чтобы на вас не только мужики, но и женщины смотрели с завистью. Счастья, всего вам доброго и, главное, вашим деткам.

Почётным наградам за труд — почётные места. С цветами и медалью Франциска Скорины на работу приехала и Людмила Николаевна. Экономист со стажем, доктор наук, профессор, соавтор идеи создания в Беларуси Парка высоких технологий. Своими впечатлениями делится сразу после церемонии. О награде говорит с присущим человеку науки анализом, но в то же время чисто по-женски — с душой и сердцем.

Людмила Нехорошева, заведующий кафедрой экономики промышленных предприятий Белорусского государственного экономического университета:

Экономика, наука, инновация, весна и любовь — всё это слова женского рода. Я думаю, что это очень знаменательно, что нас наградили в преддверии этого праздника весеннего.