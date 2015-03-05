Александр Лукашенко: недопустимы проявления чванства, высокомерия, пренебрежительного отношения к людям

новости Беларуси. Происходящие в мире войны и конфликты не должны перешагнуть границу Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 марта на встрече с руководящим составом органов внутренних дел. Разговор состоялся на базе воинской части 3214 и охватил практически все важные вопросы, стоящие сегодня перед силовым блоком страны.

Современный мир становится все менее безопасным для жизни людей, считает президент, поэтому главная задача сегодня — порядок и социально-политическая стабильность внутри государства.

Внутренние войска МВД — это те, кто несет службу по защите граждан и днем, и ночью. Бригада спецназа в части 3214 — это своего рода главный резерв внутренних войск, силы, способные решать любые задачи по охране правопорядка. Между прочим, только в Беларуси можно пройти испытание на ношение крапового берета.

Александр Лукашенко:

Я боюсь, что мы теряем, когда они отслужат, с ними контакты, со многими. Вот этого допустить нельзя. Они должны быть у нас на учете, особенно спецподразделения здесь. Да и все здесь ребята подготовлены. Нам надо иметь с ними не просто связи. Нам надо их постоянно приглашать сюда не только для того, чтобы с ними поговорить, чтобы они посмотрели, где служили. Это естественно. Нам надо их держать в тонусе. Возьмите Великую Отечественную войну. В Могилеве у нас памятник милиции стоит. Они так воевали, что советские части так редко воевали, как воевала милиция. Поэтому нам эти подразделения важны даже в будущем не только с точки зрения порядка внутри страны, в городах, в селах. Они нам важны как солдаты. Ни в одной стране таких специалистов нет, во многих странах, скажем, нет. И потерять их ни в коем случае. Это очень дорого, затратно. Что такое: учить нам в армии человека, потом он уходит в запас. Армия есть армия. Это большие массы людей. А здесь суперспециалисты. Их нельзя потерять.

Виды военной техники во внутренних войсках под стать людям, которые носят краповые береты. Это боевые, надежные, многофункциональные машины. Микроавтобус для бойцов быстрого реагирования. Другой — для группы разминирования, со всем необходимым оборудованием и контейнером для взрывчатых веществ. Есть во внутренних войсках даже армейские БТРы и собственные разработки.

А этот брутальный четырехколесный «монстр» называется «Тигр» и обладает самой повышенной проходимостью. Ее проверили трехсоткилометровым пробегом по пустыне. И пятым классом защиты — соответствует самым высоким европейским стандартам. В городе используются как оперативно-служебное авто. Тигр не хуже американских «Хаммеров», при этом дешевле. В данном случае мы видим усовершенствованную «Минским заводом колесных тягачей» модификацию.

Броня на машине это хорошо, но во внутренних войсках думают и о том, что надето на бойцах. Президенту показали образцы формы одежды, спецэкипировки внутренних войск.

В одежде стараются предусмотреть и фактор удобства, и дизайна, вообще, каждую мелочь. Например, на некоторых спецкостюмах нет внешних карманов, чтобы противнику в рукопашном бою не за что было ухватиться. Оказывается, у внутренних войск немало видов самого современного ручного оружия. Как отечественного, так и зарубежного.

Вместе с классическими видами спецсредств показали и некоторые новинки. Забрало шлема, которое выдерживает пулю, сверхточные винтовки, чтобы не задеть заложников.

Евгений Горин, СТВ:

Вот это обыкновенный щит — он защищает от кирпичей, бутылок, палок. А этим боец, кроме защиты, может еще и поразить нарушителя током.

Впрочем, силовики сильны и тактическими, стратегическими действиями. На факультете внутренних войск преподают не только практику, но и теорию. Здесь подготовлено более тысячи офицеров.

В этом макете легко узнается центр Минска. Тактику и стратегию охраны массовых гуляний, концертов, а также пресечение возможных беспорядков отрабатывают на нем.

Действия спецсил внутренних войск при возможном усмирении группировок, например, агрессивных футбольных фанатов продемонстрировали на плацу. В бойцов летят кирпичи, бутылки, по щитам нарушители лупят палками и железными прутьями. Однако существует целая наука по усмирению провокаторов в группировках, отсечению самых агрессивных нарушителей.

Новый спортзал позволяет тренироваться, поддерживать хорошую физическую форму не только бойцам. Есть секции единоборств для гражданских и даже детей. А тренируют здесь мастера спорта.

Символ бригады — рысь. На территории части живут сразу два представителя дикой кошки белорусских лесов. Имена у них простые — как короткие позывные — Рысь-1 и Рысь-2. Но сами звери, как говорят зоологи, умные и сильные, ловкие и быстрые. Рысь-1 — это самец. Как видим, любит спокойно полежать. Самочка Рысь-2 более подвижная. Точит когти и высматривает, что происходит вокруг.

На встрече с офицерами и курсантами президент говорил о самых оперативных задачах для органов правопорядка.

Александр Лукашенко:

Будучи совсем юным, я здесь очень часто бывал. Знаете, я служил в 339-м полку, через дорогу. Это наша была мощь в советские времена. Я счастлив тем, что все новые вооружения, которые касались сухопутных войск, проходили испытания здесь, в этой дивизии, ныне бригаде.

Наша сегодняшняя встреча как раз не вызвана каким-то чрезвычайными обстоятельствами. В плановом порядке в этом году я буду посещать и посещаю различные объекты, анализирую деятельность наших силовых структур.

Недавно мы рассматривали, как вы информированы, актуальные вопросы развития Вооруженных Сил Беларуси. Не менее важная задача – обеспечить правопорядок и социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса, роста преступности и любой дестабилизации обстановки. Нельзя не учитывать, что современный мир стремительно меняется, становясь все менее безопасным для жизни людей. А ряд государств погрузились в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. И эти явления уже вплотную подошли к нашим границам. Чего бы нам ни стоило, мы это на границах нашей страны должны и оставить. Это наша задача перед государством, это наш долг перед нашими семьями, нашими детьми и всеми людьми, которые нуждаются в защите.

Беларусь последовательно выступает за развитие равноправных и взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Александр Лукашенко:

Вы заметили, что в последнее время представители западных государств весьма высокого уровня приезжают к нам, посещают Беларусь. По-разному на это реагируют. Меня больше всего удручает то, что некоторые говорят: это Лукашенко, это ему на пользу перед выборами так далее. Это абсолютно меня не трогает. Главное состоит в том, что это на пользу нашему государству. Нам выражают благодарность и Украина, и Россия, и Запад. Это в пользу нашего государства, Лукашенко — это вторично или, может быть, еще дальше.

Александр Лукашенко обращает внимание на усиление борьбы с преступностью в сельской местности. В 2014 году более, чем на четверть выросло число бытовых убийств.

Александр Лукашенко:

Знаете, мужики, это только по вашей причине. Я знаю роль участкового. Я с ними не один год работал.

Александр Лукашенко еще раз напомнил людям в погонах о достойном поведении по отношению к простым людям.

Александр Лукашенко:

Недопустимы проявления чванства, высокомерия, пренебрежительного отношения к людям. Как это ранит, когда человек, обладающий властью, а еще и с силового подразделения, чванлив и неуважителен к гражданским людям. Не допускайте этого! Обратите на это внимание. Просто прошу вас.

Президент поздравил сотрудников МВД с Днем милиции, который отмечался накануне.

Министр от лица всех сотрудников большого ведомства приподнес сувенир главе государства — форму сотрудника внутренних войск.

Александр Лукашенко:

Спасибо, ребята. Большое спасибо. Я как-то военным сказал: того, что случилось в Украине, мы, конечно, не допустим, это однозначно. Когда я об этом говорю, поверьте, я не от страха это говорю, я человек не из пугливых. Но со стороны власти я вам гарантирую это — предательства не будет. Успехов вам.