Встреча «нормандской четверки» на уровне представителей МИД пройдёт 6 марта в Берлине

Новости Германии. 6 марта в Берлине пройдёт встреча «нормандской четверки» на уровне представителей МИД. О переговорах по телефону договорились лидеры Германии, России, Франции и Украины.

Дипломаты собираются обсудить выполнение минских договоренностей на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине будут и представители ОБСЕ. От них дипломаты ждут информации о выводе тяжёлых вооружений силовиками и ополченцами.

В ОБСЕ сейчас заявляют, что не могут окончательно зафиксировать положение дел, пока не получат дополнительную информацию. Например, полный отчет о вооружениях и маршрутах отвода. Сообщается, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик полностью отвели свою тяжелую технику от линии соприкосновения в начале месяца. Киев обещает завершить этот процесс к седьмому марта.