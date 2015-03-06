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Встреча «нормандской четверки» на уровне представителей МИД пройдёт 6 марта в Берлине

06 марта 2015 07:51
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Новости Германии. 6 марта в Берлине пройдёт встреча «нормандской четверки» на уровне представителей МИД. О переговорах по телефону договорились лидеры Германии, России, Франции и Украины.

Дипломаты собираются обсудить выполнение минских договоренностей на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В  Берлине будут и представители ОБСЕ. От них дипломаты ждут информации о выводе тяжёлых вооружений силовиками и ополченцами.

В ОБСЕ сейчас заявляют, что не могут окончательно зафиксировать положение дел, пока не получат дополнительную информацию. Например, полный отчет о вооружениях и маршрутах отвода. Сообщается, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик полностью отвели свою тяжелую технику от линии соприкосновения в начале месяца. Киев обещает завершить этот процесс к седьмому марта.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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