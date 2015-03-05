Андрей Кобяков 5 марта в ходе рабочей поездки посетил несколько витебских предприятий

Новости Беларуси. Сразу несколько витебских предприятий посетил премьер-министр Беларуси. Одним из самых злободневных стал вопрос кредитной политики и рефинансирования заводов.

На этой производственной линии Витебского предприятия «Энергокомплект» сегодня производят кабель среднего и высокого напряжения, лучше которого специалисты-энергетики мира еще не придумали. За год с конвейера сходит более 5 тысяч километров таких проводов.

То есть за 2 месяца работы предприятия, продукции хватило бы на то, чтобы обогнуть землю по экватору. Увы, производственные мощности загружены лишь наполовину. Причин немало: продукция предприятия зачастую не востребована даже на внутреннем рынке. Да и в тендерах завод часто проигрывает.

Андрей Голомуздов, директор по развитию производственного предприятия «Энергокомплект»:

Мы производим качественную продукцию. К сожалению, из других стран часто привозят контрафакт, об этом мы неоднозначно говорим. И этот контрафакт очень дешевый. Мы не можем конкурировать с бракованной продукцией. Поэтому мы часто проигрываем внутренние тендеры.

А это уже — завод «Витязь». Помимо телевизоров здесь выпускают медицинскую, специализированную технику, и даже стройматериалы. Предприятие находится в крайне сложной экономической ситуации: долгов много, а оборотных средств нет.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Для того, чтобы все участники этого процесса, которые претендуют на то, что данное предприятие с ними рассчитается очень быстро и в первую очередь. В общем-то, все как-то поумерили аппетиты. Выстроили определенную логику движения. Может быть, как-то поработали с ожидаемыми финансовыми потоками этого предприятия, когда они будут поступать, и мы выстроили очередность расчетов с тем, чтобы это предприятие могло нормально функционировать, расчистить расчетный счет.

О частных и общих проблемах промышленности северного региона говорят уже на итоговом совещании.

Геннадий Гребнев, первый заместитель председателя Витебского облисполкома:

За январь промышленность сработала в фактических ценах на уровне 96 процентов к уровню 2014 года. То есть, немножко «просели», но как бы это отставание не критично.

Как уверяют власти северного региона, на Витебщине достаточно потенциала, чтобы улучшить свои показатели. И, конечно, обеспечить людей как работой, так и зарплатой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.