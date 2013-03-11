Прямой эфир

В Испании прошли многотысячные акции протеста против экономической политики государства

11 марта 2013 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В Испании прошли многотысячные акции протеста. Люди несли плакаты с критикой в адрес правящей партии из-за коррупционного скандала.

Волну недовольства также вызвала экономическая политика правительства. В частности, сокращение финансирование сфер здравоохранения и образования.

Акцию протеста поддержали медики, журналисты, полицейские, рабочие автомобильной промышленности и  строители. По мнению демонстрантов принимаемые правительством меры жесткой экономии лишь ухудшают ситуацию в королевстве. Только по официальным данным, уровень зарегистрированных безработных в Испании превысил пять миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Досрочные выборы президента Венесуэлы состоятся 14 апреля. Предвыборная кампания началась
11 марта 2013 08:50

Досрочные выборы президента Венесуэлы состоятся 14 апреля. Предвыборная кампания началась

Прощание с Уго Чавесом в Каракасе
10 марта 2013 13:50

Прощание с Уго Чавесом в Каракасе

Попрощаться с президентом Чавесом лично смогли более двух миллионов венесуэльцев
09 марта 2013 19:09

Попрощаться с президентом Чавесом лично смогли более двух миллионов венесуэльцев