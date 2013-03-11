В Испании прошли многотысячные акции протеста против экономической политики государства

Новости Испании. В Испании прошли многотысячные акции протеста. Люди несли плакаты с критикой в адрес правящей партии из-за коррупционного скандала.

Волну недовольства также вызвала экономическая политика правительства. В частности, сокращение финансирование сфер здравоохранения и образования.

Акцию протеста поддержали медики, журналисты, полицейские, рабочие автомобильной промышленности и строители. По мнению демонстрантов принимаемые правительством меры жесткой экономии лишь ухудшают ситуацию в королевстве. Только по официальным данным, уровень зарегистрированных безработных в Испании превысил пять миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.