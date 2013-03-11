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Досрочные выборы президента Венесуэлы состоятся 14 апреля. Предвыборная кампания началась

11 марта 2013 08:50
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Новости Венесуэлы. Досрочные выборы президента Венесуэлы состоятся 14 апреля. Об этом  сообщила Центральная избирательная комиссия страны. 11 марта стартовала предвыборная кампания.

Кандидатом от правящей партии выдвинут Николас Мадуро, который занимал пост вице-президента и исполнял обязанности главы государства во время болезни Чавеса. 8 марта Мадуро был приведен к присяге как временный президент. Именно его Уго Чавес назвал своим политическим приемником.

Главным соперником Мадуро станет губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Осенью 2012 года он уже баллотировался на пост президента, но проиграл Чавесу.

Тем временем, в стране продолжают прощаться с ушедшим лидером Боливарианской республики. К Залу Славы в Каракасе по-прежнему идут тысячи людей.

Слова сочувствия звучат в эти дни и в белорусской столице. В здании посольства Венесуэлы в Минске открыта книга соболезнований. На её страницах люди оставляют  слова сочувствия всем венесуэльцам в связи с уходом из жизни авторитетного политика, настоящего борца и мужественного человека. Оставить запись в книге можно  сегодня и завтра — с 10 утра до часа дня и с 14 до 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Выборы в Венесуэле # Николас Мадуро # Миранда Энрике Каприлес

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