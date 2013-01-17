В Беларуси контроль в экономике усилится

Новости Беларуси. В Беларуси контроль в экономике будет усиливаться. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко принимая с рабочим докладом председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона.

Глава государства подчеркнул значимость этого ведомства, поинтересовался, какие проблемы предстоит решить. В числе приоритетов для дальнейшей деятельности Президент обозначил контроль за расходованием предприятиями средств и ресурсов, и сохранение госсобственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В нашем государстве контроль будет усиливаться. Это не значит, что мы будем ходить за каждым, это, не дай Бог, приведет к тому, что мы кого-то там будем там прижимать, зажимать, наклонять. Этого у нас не будет. Должно быть честно, порядочно. В этом направлении Комитет госконтроля и работает. Но сегодня процессы и развитие нашего общества и экономики на таком уровне, что без контроля не обойтись. Поэтому все должны слышать и понимать, что там где нам нужно, мы будем присутствовать в плане контроля, прежде всего Комитет государственного контроля.

Вот вы уже проработали немало здесь и пришли из этой гущи экономической, какие у нас проблемы, что нам надо решить в ближайшее время. Естественно, мы никуда не денемся от того, что Комитет госконтроля будет обязан контролировать расходование государственных средств и государственными предприятиями ресурсов, и свято блюсти государственную собственность, чтобы она не разбазаривалась, а эффективно сегодня работала. Это самое главное для Комитета государственного контроля. Ну и те недостатки, которые сегодня есть в экономике, в обществе и мимо Комитет госконтроля проходить не может – это тоже сфера ответственности комитета.