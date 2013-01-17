В составе Палаты представителей Беларуси работают 17 кандидатов и докторов наук

Новости Беларуси. Хватает ли опыта новому составу белорусского парламента. Об этом поинтересовался сегодня Президент, встречаясь с председателем Палаты представителей Национального собрания.

Александр Лукашенко также подробно расспросил Владимира Андрейченко о формировании состава постоянных комиссий, проделанной работе парламентариев во время первой сессии пятого созыва и ближайших планах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы уже стартанули с новым парламентом, новым составом, у вас сложилось определенное мнение по новому парламенту, о его работоспособности, о его в конце-концов профессионализме. Для меня это очень важно, хотелось бы услышать вашу точку зрения. Что не хватает, хватает ли вообще опыта, сохранена ли преемственность?

И в том числе о работе нашего парламентского собрания союза Беларуси и России, есть ли у нас там проблемы, насколько российская сторона заинтересована в продвижении этого глобального и очень важного для нас проекта, круг вопросов и те планы, которые вы хотели бы осуществить в последующем, уже в нашем парламенте.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главная наша задача перед парламентами это, конечно же, выполнение тех задач, которые были поставлены Вами в послании белорусскому народу и парламенту Республики Беларусь. Как Вы сказали, традиционно мы начали работу с решения организационных вопросов, избрано руководство, совет палаты, 14 постоянных комиссий утверждено, несколько изменена их компетенция, но это сделано с одной целью – повысить эффективность законодательных работ.

Как сообщил Владимир Андрейченко, Главу государства во время рабочих поездок по стране будут сопровождать и депутаты. Такая практика поможет более эффективно решать насущные вопросы населения и совершенствовать законодательство. Во время 1-й сессии было принято 30 законопроектов, еще 55 рассматривают в комиссиях к предстоящей сессии.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В Палату представителей сейчас пришли очень активные, подготовленные депутаты, достаточно сказать, что в составе палаты работает сегодня 17 депутатов, которые имеют ученые степени кандидатов наук и докторов наук. Президент обратил внимание на то, что главным приоритетом в работе Национального собрания Республики Беларусь должно быть законодательное обеспечение, выполнение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 год.

Президент потребовал, чтобы во время рабочих поездок Президента по регионам страны его сопровождали и депутаты Палаты представителей, чтобы те вопросы, которые он ставит, которые ставят местные органы власти брались на контроль депутатами и они вместе с людьми, со своими избирателями решали эти вопросы.