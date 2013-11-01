В Египте религиозные радикалы обстреляли здание отеля. Организаторов акции задержать не удалось

Новости Египта. По туристической отрасли Египта нанесен очередной удар. На фоне усилившихся на неделе выступлений сторонников свергнутого президента-исламиста Мухаммеда Мурси и ареста одного из лидеров движения «Братья мусульмане» неизвестные, предположительно религиозные радикалы, обстреляли один из отелей столицы страны в Каире. Здание, расположенное на дороге к главному символу Египта – пирамидам, как отмечают местные СМИ, вероятнее всего подверглось атаке из-за того, что на его территории разрешена продажа спиртных напитков. Впрочем, иных подробностей акции пока нет.

По горячим следам задержать её организаторов и исполнителей не удалось. Так называемая «арабская весна» и последовавшие за ней кровавые события привели к значительному падению туристической привлекательности Египта, что, в свою очередь, бумерангом ударило по бюджету государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.