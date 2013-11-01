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Президент США Барак Обама решил снять прослушку с Международного валютного фонда и Всемирного Банка

01 ноября 2013 19:29
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Новости США. Рейтинги лидеров не единственное, что связывает страны Атлантики. Президенты США, Франции и канцлер Германии, первые лица ряда других стран и международных организаций продолжают находиться на пристальном внимании из-за скандала с прослушкой, устроенной американцами.

Сегодня стало известно, что Барак Обама под давлением обстоятельств распорядился снять слежку с Международного валютного фонда и Всемирного Банка.

Тем временем, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, собственно и рассказавший миру о деяниях коллег, заявил, что готов передать правительству Германии данные о спецоперации, мишенью которой была Ангела Меркель,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# США

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