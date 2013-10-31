Президент Эквадора: Я очень рад прибыть в братскую страну Беларусь и побывать в героическом городе Минске

Новости Беларуси. Президент Эквадора находится с официальным визитом в Беларуси. Борт №1 из Кито приземлился в национальном аэропорту вечером 30 октября.

Лидер латиноамериканской республики прибыл в нашу страну с ответным визитом. Александр Лукашенко побывал в Эквадоре в июне 2012 года. Кстати, и тогда, и сейчас официальные визиты на высшем уровне стали первыми в истории двусторонних отношений. По словам экспертов, визит Рафаэля Коррэа Дельгадо позволит вывести белорусско-эквадорские отношения на новый уровень.

Рафаэель Корреа Дельгаго, Президент Республики Эквадор:

Я очень рад прибыть в братскую страну Беларусь и побывать в героическом городе Минске. Я знаю, что Минск, как и Беларусь, был полностью разрушен во время Второй Мировой войны немецко-фашистскими захватчиками. Тем не менее, благодаря воле и трудолюбию белорусского народа, эта страна была восстановлена и превратилась в мощное развитое в технологическом отношении государство. По рейтингу ООН Беларусь находится в группе наиболее развитых стран мира с точки зрения человеческого капитала. Поэтому для эквадорской делегации очень важно побывать на белорусской земле.

Беларусь серьезно нацелена на расширение отношений с Эквадором. Об этом заявил 31 октября глава белорусского государства на встрече с Президентом латиноамериканской республики Рафаэлем Корреа Дельгадо. Александр Лукашенко отметил, что прошло уже 20 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Эквадором. По его словам, сделано немало, однако «это всего 1% от того, что страны могут и должны сделать».

Церемония встречи лидеров двух стран прошла во Дворце Независимости по всем канонам дипломатического протокола: приветствие роты почетного караула, представление делегаций, а также прозвучали гимны двух стран.

Перспективы развития партнерских отношений главы двух государств обсудили во время переговоров в узком составе. По словам Александра Лукашенко, Беларусь крайне заинтересована в расширении сотрудничества со странами Латинской Америки. Прежде всего с теми, с которыми установились самые добрые и тесные отношения. Например, Эквадором и Венесуэлой. Сегодня экономики двух государств являются взаимодополняющими. Это способствует установлению более широких торгово-экономических связей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта встреча, естественно, будет исторической, поскольку это первый визит главы государства Эквадора на нашу землю, в Беларусь. Мы рассчитываем на вас не только в плане наших добрых отношений, глубоких отношений, мы рассчитываем на вас в том числе и как на страну, которая сможет помочь нам реализовать свои возможности на латиноамериканском континенте.

У нас есть много общего, и это будет способствовать продвижению Беларуси в вашем регионе. Самое главное, что мы одинаково понимаем повестку дня международных отношений. Мы абсолютно едины в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, в других организациях. Мы абсолютно одинаково понимаем то, что происходит в мире. Мы вместе с вами боремся за то, чтобы мир бы многополярен.

Мы очень серьезно нацелены на расширение и углубление отношений с Эквадором. И я думаю, что у нас многое получится, и мы многое сможем сделать и уже в ближайшее время.

Рафаэль Корреа Дельгадо:

То, что сделано в отношении двустороннего сотрудничества Беларуси и Эквадора, а также Беларуси и Латинской Америки, это только начало. Беларусь является высокоразвитой державой в технологической и научной сфере. Это отличает вас от многих других государств. Также Беларусь много инвестирует в область знаний, а эти знания, в свою очередь, используются для повышения благосостояния белорусов. Кроме того, вы делитесь этими знаниями с другими народами мира.

Вы правильно отметили, что наши экономики являются взаимодополняющими. У нас есть хороший потенциал в сфере природных ресурсов и производства продуктов питания. В вашей стране очень хорошо развиты промышленность, наука и технологии. И во всем этом заинтересован Эквадор.

Далее в программе визита – посещение Рафаэлем Корреа Дельгадо крупных промышленных предприятий. К слову, на некоторых из них уже успела побывать делегация деловых кругов Эквадора и ознакомиться с потенциалом нашей экономики. 31 октября бизнесмены обсудили с белорусскими коллегами возможные совместные бизнес-проекты.

Карлос Лема, директор торгового представительства Эквадора в Москве:

Мы производим ту продукцию, которой у вас нет обычно, например, бананы, цветы, морепродукты, кофе, какао. И вы знаете, эта продукция, которую Эквадор экспортирует, отличного качества. С другой стороны, многие продукты, которые нам необходимы, например, металлы, например, удобрения. И еще, кроме того, есть еще очень сильный разговор с компанией, которая производит машины, трактора.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Известно, что традиционная эквадорская продукция – цветы, фрукты, морепродукты, кофе эквадорский знаменитый – это все, так или иначе, приходит на большой рынок трех наших стран Таможенного союза. И в этом смысле Беларусь может играть роль такого логистического центра, где как раз мы ближе всего расположены к точкам, портовым точкам поставки этой продукции, и для Эквадора это очень выгодно, очень интересно.

Год назад лидеры Беларуси и Эквадора договорились встретиться в Минске. Уже сегодня могут быть приняты исторические решения в торгово-экономическом сотрудничестве между странами. С одной стороны, они находятся на большом расстоянии друг от друга. С другой, есть много точек соприкосновения, задействовав которые, выиграют все.

Руководитель пресс-службы Президента Эквадора сеньор Браво признается, что одних только журналистов в Минск прилетело 65 человек. А для переговоров в области экономики прибыл своего рода десант из эквадорских бизнесменов.

Марко Антонио Браво, руководитель пресс-службы Президента Республики Эквадор:

У двух наших президентов, Рафаэля Коррея и Александра Лукашенко, сложились дружеские отношения. Деловым кругам хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы рассмотреть самые различные сферы сотрудничества.

У нас предварительно запланирован визит на завод «МАЗ», в частности, цех по производству автобусов. В этом продукте заинтересован Эквадор.

Экономика Эквадора очень схожа с венесуэльской. Эксперты считают, что это признак того, что белорусские товары, пользующиеся успехом в Боливарианской Республике, придутся по вкусу и эквадорцам. В первую очередь, это удобрения, сельхозтехника, услуги строительной сферы. У предваряющих этот визит Президента Эквадора делегаций из латиноамериканской страны наибольший интерес вызывал белорусский опыт возведения социальных объектов – технологии изготовления железобетонных конструкций, строительства крупнопанельных домов.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Очень успешно оказалось, к примеру, участие Беларуси в строительных проектах в социальной сфере на территории Венесуэлы. И Эквадор, и многие другие латино-американские страны убедились, что это действительно современное жилье, и технологии при этом достаточно дешевые. Поэтому у Эквадора тоже есть определенный к этому интерес.

Еще одной областью сотрудничества могут стать услуги по разведке и добыче нефти и других полезных ископаемых, передаче технологий, обучению специалистов строительству и модернизации объектов транспортной, энергетической и иной инфраструктуры. Эквадор — богатая сырьевыми ресурсами страна.

Сергей Кизима:

Конечно же, Эквадор в данный момент заинтересован в том, чтобы разрабатывать на серьезном уровне свои многочисленные месторождения. Эквадор в этом плане очень богат и одарен. У него есть большие запасы нефти – 4 место по запасам в Латинской Америке. Также достаточно большие запасы газа, месторождения золота, меди и ряда других цветных металлов, которые широко востребованы в мировой экономике.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Уже сегодня в Эквадоре работают наши подразделения по разведке природных ископаемых. Речь, прежде всего, идет о поиске нефтяных месторождений. Мы прорабатываем возможности обеспечения этих месторождений необходимой сервисной инфраструктурой, включая бурение скважин и их обслуживание. Отдельным направлением являются перспективы взаимодействия в строительной сфере. Мы прорабатываем с нашими эквадорскими партнерами возможность строительства двух заводов по цементно-стружечным плитам.

Значительный потенциал имеет сотрудничество двух стран в области высшего образования, науки и высоких технологий.

Прошедший в сентябре в Минске Белорусско-Эквадорский бизнес-форум обозначил взаимный интерес к таким сферам, как туризм, торговля тропическими фруктами, шоколадом и какао-продуктами. Но, конечно, задача-максимум для Беларуси и Эквадора – не только наладить торговлю без посредников, но и запустить совместные производства. Конкретные договоренности об этом, возможно, будут достигнуты уже сегодня на переговорах во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.