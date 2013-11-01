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По данным опросов зарубежных СМИ, переизбрание президентам США и Франции не грозит

01 ноября 2013 18:35
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Новости США. Рейтинги президентов США и Франции, по последним опросам, свидетельствуют, что если бы выборы в этих странах проходили прямо сейчас, то переизбрание им бы не грозило.

Как заявили эксперты The Wall Street Journal, Барака Обаму на данный момент поддерживает лишь 42% американцев, что является самым низким показателем популярности для этого политика. А Франсуа Олланд, по данным Reuters, и вовсе установил антирекорд Франции. Его деятельность положительно оценивают лишь тридцать процентов граждан, сообщили в программеНовости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

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