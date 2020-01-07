«В единстве залог наших успехов». Александр Лукашенко в Рождество приехал в храм Свято-Елисаветинской обители

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, сообщает БЕЛТА.

В храме главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент в свою очередь вручил им рождественские подарки – книги о православных праздниках и сладости.

Затем Александр Лукашенко по традиции зажёг рождественскую свечу.

Президент в своей речи обратился не только к пришедшим в храм, но и всем, кто празднует Рождество Христово. «Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов», – сказал он.

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Александр Лукашенко отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному. «Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое – то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), – это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей», – сказал глава государства.

Он напомнил, что в новогоднем обращении уже сказал, что сельчане с честью преодолели прошедший сложный год, потому как до этого было два достаточно тяжёлых для сельского хозяйства года, были израсходованы многие резервы: «Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой».