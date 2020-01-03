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Станислав Зась освобождён от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси

03 января 2020 16:42
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Новости Беларуси. Соответствующий указ (кстати, первый в этом году) подписал 3 января Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась освобождён от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси-1

Станислав Зась с января заступил на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Процесс назначения занял почти год.

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В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Окончательное решение о назначении представителя Беларуси генеральным секретарем принималось лидерами стран-участниц военно-политического союза на саммите в ноябре 2019 года.

Станислав Зась освобождён от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси-4

# ОДКБ # Станислав Зась # Фотофакт

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