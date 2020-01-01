Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракты на поставку газа в нашу страну и транзит через территорию республики продлены до 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию «Газпром».

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь

Напомним, переговоры проходили в Москве в последний день 2019 года. С белорусской стороны документы подписал Посол в России Владимир Семашко, с российской стороны – глава «Газпрома» Алексей Миллер. Согласно договоренностям, контрактные объемы поставок и транзита газа в 2020 году сохранены на уровне 2019-го. Первый день нового года становится важной вехой и в интеграционных процессах.