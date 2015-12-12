В день нейтралитета Туркменистана Беларусь сказала свое слово о мире

Третий день визита президента в Туркменистан – в сюжете Алексея Мартиненка.

Двадцать лет Туркменистан официально нейтральное государство. Это значит, что страна находится в стороне от любых вооруженных конфликтов, и в мирное время не состоит ни в каких силовых блоках. В поддержку такой политики нейтралитета была принята специальная резолюция генассамблеи ООН. Беларусь была в числе первых стран, которые в 1995-м поддержали эту позицию. И сегодня Президент страны начал день с символического жеста: ранним утром побывал у главного символа современной политики Туркменистана – монумента нейтралитета.

Здесь же – лидеры и представители десятков государств. Хотя бы на время – разногласия в сторону. В одном автобусе и президент Турции, и руководитель российского Совета Федерации.

Высота этой конструкции – 95 метров, чуть выше, чем статуя свободы в США. Три широко раскинувшихся пилона образуют таган - туркменскую подставку для очага, символизирующую прочность государства. Вся композиция медленно вращается по ходу движения солнца и совершает за сутки полный оборот вокруг своей оси.

12-го декабря здесь официальный выходной. По всей стране сейчас проходят массовые гуляния и концерты. В этой части Ашхабада значительно тише, но именно здесь происходит главное событие: Большая международная конференция. О международной политике мира говорили в здании торгово-промышленной палаты.

Президент Туркменистана приветствовал глав делегаций: среди них- лидеры Пакистана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Афганистана, Грузии и Беларуси.

Всего на общем фото – представители белее чем 80 стран мира.

В своем выступлении Александр Лукашенко отметил, насколько по-разному сложилась судьба независимых государств после распада СССР. Тема разговора этого большого политического собрания как никогда актуальна: сотрудничество во имя мира и безопасности.

Многие страны сейчас переживают серьезные конфликты. Причем, самые разные: военные, этнические, религиозные. Для того, чтобы избежать таковых в будущем надо понимать их истинные причины.

Инициативы в сфере глобальной и региональной безопасности Беларусь активно продвигает на международных площадках. Во внешней политике страна придерживается исключительно мирного русла.

В сложных современных условиях особенно тяжело приходится молодым государствам. Сотрудничество может быть эффективным только на основе взаимного уважения.

Упомянул президент Беларуси и о нарастающем политическом конфликте между Россией и Турцией. По мнению Александра Лукашенко, пора признать совершенные ошибки.

Белорусскую позицию вновь услышала мировая политическая арена. По итогам трехдневного визита в Туркменистан можно говорить и о серьезных экономических подвижках. Новые контракты заключили белорусские производители, о масштабных планах сотрудничества говорили лидеры. Беларусь и Туркменистан стали еще ближе.