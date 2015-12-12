Александр Лукашенко призвал Россию и Турцию «сделать хотя бы полшага навстречу друг другу»

Новости Туркменистана. В современном мире возрастает роль малых и средних государств. Об этом заявил президент Беларуси, выступая в Ашхабаде на конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко находится с визитом в Туркменистане. 12 декабря здесь отмечают День Нейтралитета, ему и приурочена Международная конференция. Форум должен стать ещё одним шагом на пути обеспечения мира и стабильности на Земле.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Посмотрите, что происходит сегодня на планете (об этом уже говорили мои коллеги в своих выступлениях). Такое ощущение, что мир просто обезумел. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квазигосударства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Санкицонные, информационные воины доводятся до абсурда. Ведущие мировые игроки упражняются в воинственной риторике и бряцанье оружием. Малые и средние государства зачастую искусственно сталкиваются с альтернативой выбора. Вновь замаячит призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности. И это особенно печально осознавать в год 70-летия окончания самой кровопролитной войны в истории человечества – Второй мировой.

Говоря о сложившейся ситуации в мире, Александр Лукашенко также затронул тему конфликта России и Турции и призвал государства пойти на уступки и компромиссы.

Президент обратил внимание на то, что в нынешнем мире все взаимосвязано. И если где-то допускаются ошибки, нужно уметь их признавать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ошибки в этом бурном мире неизбежны. Их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякое нагнетание страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится, восстановятся те добрые, близкие отношения, которые были между этими народами и государствами и непременно будут.

В Ашхабад для участия в форуме прибыли лидеры более 10 государств. Ещё почти четыре десятка стран представлены главами правительств. Конференция организована по случаю 20-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Минск и далее готов играть роль нейтральной площадки, на которой могут решаться самые серьезные вопросы. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая на Международной конференции в Ашхабаде, посвященной 20-летию со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. В форуме участвовали лидеры и представители десятков государств. Александр Лукашенко — говорил о путях обеспечения мира и стабильности на Земле.

Александр Лукашенко:

В основе белорусской внешней политики так же лежат стремление к миру, к равноправному взаимодействию со всеми без исключения партнерами, взаимное уважение. По сути наша многовекторность во внешней политике сродни туркменскому нейтралитету.

Беларусь, как и Туркменистан, выступает за безусловный приоритет политико-дипломатических методов урегулирования любых международных конфликтов, в том числе разразившихся в последнее время в регионе. Наша страна прилагает максимум усилий для мирного урегулирования этих конфликтов и свидетельством тому является конфликт в Украине. Минск сегодня стал той идеальной нейтральной площадкой, на которой могут решаться самые серьезные вопросы. И если впредь это нужно мировым державам, мы готовы играть эту роль.

Официальный визит Президента Беларуси в Туркменистан уже завершен. По итогам переговоров Александра Лукашенко со своим туркменским коллегой подписан ряд двусторонних документов. Также в Ашахабаде белорусский лидер посетил совместную выставку-ярмарку, побывал в строящемся олимпийском городке и мемориальном комплексе «Народная память».