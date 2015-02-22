В Дебальцево прибыла колонна наблюдателей миссии ОБСЕ

Новости Украины. Официальный Киев на неделе заявил о полном выводе вооруженных сил Украины из Дебальцево. В настоящий момент поступают сообщения, что мониторинговая миссия ОБСЕ приехала в город, являвшийся еще несколько дней назад сердцевиной «южного котла».

Миссия ОБСЕ смогла посетить Дебальцево после того, как получила гарантии безопасности от ополченцев. Ранее власти ДНР обещали обеспечить доступ международной миссии в город. Прекращение огня стало возможным после прошедших на прошлой неделе переговоров «нормандской четверки» в Минске.

Прошло чуть больше недели после судьбоносной минской встречи заинтересованных в мирном урегулировании конфликта сторон. И, несмотря на отдаленные звуки артиллерии, центральный город Донбасса начинает жить полноценной жизнью: людям больше не нужно прятаться в подвалах от обстрелов, возобновили работу школы, техникумы и вузы.

Пострадавшему от столь длительных обстрелов городу медики нужны как никогда. Поэтому одним из первых свои двери открыл и Донецкий медицинский колледж. Больше месяца там не проводились занятия.

Подписанное в Минске соглашение 12 февраля и реализация его пунктов сторонами конфликта, вселяет надежды в людей. Все восстановим, — говорят местные жители.

Жители Донецка:

— Холодно. Ни света, ни воды нет.

— Всем страшно. Боимся за детей, за будущее детей. Хочется, чтобы был мир, чтобы бы все народы дружили. Ведь мы все братья.

На грани гуманитарной катастрофы находится Дебальцево. Разрушено более 85% жилищного фонда.

Огневые залпы и автоматные очереди здесь стихли всего несколько дней назад. Но основная борьба еще впереди — население остро нуждается в помощи.

Первые автомобили с продуктами питания и медикаментами заехали сюда 20 февраля. Бригады МЧС завезли генераторы и установили палатки для обогрева, в экстренном порядке будут восстанавливать общежития, чтобы переселить туда людей из убежищ. Более месяца здесь нет света, воды и газа. Следы разрушений буквально на каждом шагу.

Александр Лекомцев, представитель МЧС России:

В Донецк груз доставлен автомобильной колонной в составе более 100 единиц, которые доставили в город более 1100 тонн груза гуманитарной помощи. В настоящий момент приступили к разгрузке. Проблемных вопросов нет. Все работы выполняются по плану.

Оксана Волчонок, корреспондент:

Работ для восстановления в Дебальцево хоть отбавляй. Почти каждый дом пострадал в результате боевых действий.

За судьбой так называемого «котла» следил весь мир. Ведь именно от того, как решится эта ситуация, зависела дальнейшая реализация минских соглашений.

Согласно документу, принятому в Минске 12 февраля, следующий шаг на пути мира — обмен пленными. «37 на 37» — на этот раз именно такую формулу выбрали стороны.

Неподалеку от Луганска в напряженной, но все же спокойной обстановке была запущена очередная шестеренка механизма урегулирования конфликта на Донбассе. Остается надеяться, что обойдется без провокаций, и переговоры, которые эксперты уже окрестили «Минск-2», принесут не только устойчивый мир, но и снимут с Донецкого и Луганского регионов статус «горячей точки».

Жители Украины:

— Это, конечно, замечательно, что прекратились обстрелы, прекратили убивать нас. Нужно вести уже диалог непосредственно республикам с украинской властью, потому что пока этого диалога не будет, так и будет продолжаться.

— Наши дети уже выучили все артиллерийские снаряды: как летит снаряд, как падают бомбы.

Сейчас переломный момент, когда очень важно соблюдение всех договоренностей. Ведь от этого зависит наше будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.