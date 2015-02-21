В Казахстане рассматривают вопрос проведения внеочередных выборов Президента

Депутаты парламента Казахстана обратились к Нурсултану Назарбаеву с просьбой назначить внеочередные выборы Президента. Сенаторы поддержали эту идею.

Решение самого главы государства пока не последовало, но как отмечает инициативная группа, такой шаг позволит избежать совпадения по времени президентских и парламентских выборов.

Помимо этого, эксперты страны предрекли в следующем году пик мирового финансового экономического кризиса и сочли, что таким образом внимание лидера Казахстана может быть приковано исключительно к недопущению кризисных проявлений в экономике.