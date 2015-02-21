Прямой эфир

В Казахстане рассматривают вопрос проведения внеочередных выборов Президента

21 февраля 2015 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Депутаты парламента Казахстана обратились к Нурсултану Назарбаеву с просьбой назначить внеочередные выборы Президента. Сенаторы поддержали эту идею.

Решение самого главы государства пока не последовало, но как отмечает инициативная группа, такой шаг позволит избежать совпадения по времени президентских и парламентских выборов.

Помимо этого, эксперты страны предрекли в следующем году пик мирового финансового экономического кризиса и сочли, что таким образом внимание лидера Казахстана может быть приковано исключительно к недопущению кризисных проявлений в экономике.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
«Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Но всегда надо рассчитывать на себя»
21 февраля 2015 19:23

«Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Но всегда надо рассчитывать на себя»

Годовщина Евромайдана: протесты в центре Киева запустили цепочку событий, которая привела к гибели тысяч украинцев
21 февраля 2015 19:20

Годовщина Евромайдана: протесты в центре Киева запустили цепочку событий, которая привела к гибели тысяч украинцев

«К автоматной очереди мы уже привыкли». После Дебальцево будет настоящее перемирие или всего лишь передышка?
21 февраля 2015 19:15

«К автоматной очереди мы уже привыкли». После Дебальцево будет настоящее перемирие или всего лишь передышка?