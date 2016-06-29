В ЦИК Беларуси подвели итоги очередного этапа парламентской кампании

Новости Беларуси. Центризбирком подвел итоги очередного этапа парламентской кампании. Завершено формирование избирательных комиссий. В 110 избирательных округов выбрали 1430 человек. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Самый высокий конкурс среди претендентов оказался в Брестской и Гродненской областях. Более половины членов комиссий – представители политических партий и общественных объединений. Причем в составе комиссий 60% – женщины.

Кроме того, в эту парламентскую кампанию впервые созданы территориальные комиссии (в каждой области и Минске). Они будут рассматривать жалобы, разрешать спорные вопросы. Раньше этим занимался ЦИК.

По всей стране в территориальные избиркомы на 91 место были выдвинуты 144 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, что на этих выборах новшеств будет достаточно много. Может быть, даже больше, чем на выборах Президента прошлого года. Даже на первых этапах формирование избирательных комиссий, рейтинговое голосование по составу избирательных комиссий не проводилось. Кроме этого я могу сказать, что мы постепенно начинаем переходить к цивилизованной предвыборной агитации. У нас все меньше наши местные власти зажимаются, они уже больше предоставляют возможности для ведения, больше мест для ведения предвыборной агитации.