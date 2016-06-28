Создавать специальные ЛПУ смогут Мингорисполком и Миноблисполкомы

Новости Беларуси. Поправки в закон о социальной защите сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 28 июня во втором чтении приняли депутаты Палаты представителей.

Кроме того, парламентарии одобрили законопроект по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропов. Теперь Мингорисполком и Миноблисполкомы получают право создавать специальные лечебно-профилактические учреждения. На данный момент в Беларуси действует четыре подобных заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Василий Алексеенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В этом проекте и определено специальное лечебно-воспитательное учреждении, и кто может там находиться по решению суда. Это несовершеннолетние. Например, три раза он может быть привлечен к административной ответственности за различного рода правонарушения. Проведена с ним профилактическая беседа и вновь он нарушает общественный порядок, и после этого он может быть осужден на несколько лет для того, чтобы проходить курс реабилитации нормальной жизни.