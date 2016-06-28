ЦИК: Предвыборные программы для публикации в печатных СМИ кандидаты в депутаты должны предоставить не позднее 21 августа

Новости Беларуси. Предвыборные программы для публикации в печатных СМИ кандидаты в депутаты должны предоставить не позднее 21 августа, — сообщили в Центризбиркоме. Программы будут выходить в печать на страницах республиканских, областных и городских газетах.

Кандидатам также предоставят время в эфире белорусского телевидения и радио. Предусмотрены и теледебаты, где каждому дадут до пяти минут. Кроме того, участники предвыборной гонки будут иметь право на выкуп печатной площади в газетах и в эфире телерадиокомпаний за счет своих избирательных фондов.

28 июня ЦИК утвердил состав совета по наблюдению за предвыборной агитацией в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мне хотелось бы, чтобы потенциальные кандидаты, уже ознакомившись с этими постановлениями, готовились к будущей кампании, к своей предвыборной агитации, и постепенно собирали справки для составления обоснованной, без ошибок декларации о доходах и имуществе. В принципе, это плановые постановления. Мы не можем и не хотим делать огромные заседания комиссии, где принимается все подряд, чтобы рассеивалось внимание тех, кто будет наблюдать за нашим заседанием, а также тех, кто будет работать с данными постановлениями.