В Беларуси завершен очередной этап избирательной кампании: комиссии сформированы во всех областях и Минске

Новости Беларуси. В Беларуси завершен очередной этап избирательной кампании. Комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей сформированы во всех областях и городе Минске. Состав избиркомов максимально возможный – по 13 человек в каждой.

Рабочим группам предстоит взять на себя все организационные моменты предстоящего события, обеспечить всех обладающих избирательным правом необходимой информацией и следить за ходом голосования.

Ключевые вопросы подготовки и проведения Парламентских выборов обсудят 28 июня в Центризбиркоме. Выдвижение кандидатов в депутаты во всех регионах Беларуси начнется третьего июля. Основной день голосования – 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.