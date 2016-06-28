Прямой эфир

В Беларуси завершен очередной этап избирательной кампании: комиссии сформированы во всех областях и Минске

28 июня 2016 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси завершен очередной этап избирательной кампании. Комиссии по выборам депутатов Палаты Представителей сформированы во всех областях и городе Минске. Состав избиркомов максимально возможный – по 13 человек в каждой.

Рабочим группам предстоит взять на себя все организационные моменты предстоящего события, обеспечить всех обладающих избирательным правом необходимой информацией и следить за ходом голосования.

Ключевые вопросы подготовки и проведения Парламентских выборов обсудят 28 июня в Центризбиркоме. Выдвижение кандидатов в депутаты во всех регионах Беларуси начнется третьего июля. Основной день голосования – 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Форму белорусских олимпийцев оценил Президент: в какой одежде и с какими планами наша команда едет в Бразилию
27 июня 2016 17:06

Форму белорусских олимпийцев оценил Президент: в какой одежде и с какими планами наша команда едет в Бразилию

Александр Лукашенко: «Беларусь готова создавать в Таиланде совместные предприятия»
27 июня 2016 17:06

Александр Лукашенко: «Беларусь готова создавать в Таиланде совместные предприятия»

Таиланд планирует упростить визовый режим для белорусов
27 июня 2016 17:05

Таиланд планирует упростить визовый режим для белорусов