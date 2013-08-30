В чьих интересах работают те российские чиновники, которые защищают участников схемы Баумгертнера – Керимова?

Новости Беларуси. Все новые подробности в афере с «БКК» и «Уралкалием» подтверждают: дело имеет сугубо криминально-экономическую составляющую. За дни, прошедшие с момента ареста Баумгертнера, это стало понятно почти всем. Впрочем, нашлась малая часть российских чиновников, желающих увидеть в калийной афере политический подтекст.

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей – настойчиво рекомендовала русская пословица. У группы российских топ-менеджеров – участников калийной аферы Баумгертнера, работавших явно не без ведома главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова, – рублей было, может, и побольше. Но вот насчет друзей – полная неопределенность.

«Защитничков», в том числе из числа бюрократов, как выяснилось в последние дни, хватало. Но простых россиян, кто поддержал бы стремление калийных махинаторов к личной выгоде за счет белорусов, похоже, не было, нет и не предвидится. А потому усилия российских чиновников, выдающих аферу за политический конфликт, как любят говорить эти же чиновники, «неадекватны». И факты, и люди и в России, и в Беларуси утверждают обратное, да еще и наглядно показывают в опросе на российском newsland.com.

Форум издания «Аргументы и Факты» (Россия)

Мнение пользователя Механикк:

«Все природные богатства страны должны принадлежать народу, а не кучке ушлых жуликов-олигархов, мошенническим образом получивших их. Разве у кого-то это вызывает сомнения!? Молодцы белорусы, что борются с ворьем не на словах, а на деле!»

Форум издания «Комсомольская правда» (Россия)

Мнение пользователя Гость №9138:

«Наши фигуранты списка «Форбс» привыкли всем распоряжаться... А тут [в калийном деле] нашла коса на камень.»

Форум издания «Комсомольская правда» (Россия)

Мнение пользователя Гость №5618:

«В Беларуси налоги шли государству, а в России?… [Вот] если бы Керимов был миллионер, можно было бы предположить, что налоги тоже шли государству. Но он – миллиардер, и этим все сказано».

Форум интернет-портала «Радио Эхо Москвы» (Россия)

Мнение пользователя kolomenez:

«Про бюджет России и «Уралкалий» [Сулеймана Керимова]. Сдается что всю прибыль от деятельности «Уралкалия» получал очередной оффшор.»

Форум интернет-портала КМ.Ру (Россия)

Мнение пользователя Странник:

«Жулики из «Уралкалия» обвалили рынок, разорили множество людей. Ясно, что целью был захват «Белкалия», и не только».

Форум интернет-портала КМ.Ру (Россия)

Мнение пользователя Грек:

«Дело УГОЛОВНОЕ, рейдерский захват карается во всем мире. Была бы прозрачная схема не было бы [ни дела], ни задержания».

Белорусы:

Я считаю, что наше руководство поступило правильно. Так нельзя делать. Нельзя поступать, во-первых, с нашей страной так, нельзя поступать с комбинатом так. Это в корне неправильно.

Ситуация с «Беларуськалием» находится, поскольку это компания, которая имеет отношение к Беларуси, в нашем правовом поле. Соответственно, мы действуем в своем правовом поле. Я думаю, что те, кто хотели бы с нами сотрудничать, должны считаться с нашим правовым полем.

Говорят, большое видится на расстоянии. И, действительно, масштаб калийной аферы особенно четко видят те, кто максимально далек от игр с акциями и максимально близок к реальной работе, что называется, к «соли вопроса». Шахтеры «Белкалия», ставшие мишенью корыстных устремлений управленцев «Уралкалия» и «БКК», своего виденья и не скрывают.

Сергей Гринюк, бригадир:

Они уже, можно так сказать, зажрались. И они не только наш рынок, они мировой рынок бросили. Ни в коем случае нельзя отдавать предприятие. С нами эти сбои происходили, не первый раз, мы выдерживали это месяцами, ждали, чтобы стабилизировался рынок, чтобы цены стабилизировались. И после этого нормально работали. Поэтому, я думаю, мы сейчас все это выдержим и в дальнейшем будем нормально стабильно работать.

Виталий Павленко, горнорабочий:

Добыча калия, конечно, важна. Во-первых, и для страны, для экономики. А то, что так поступили с «Белкалием», очень обидно. Мы же все-таки один коллектив. Колоссальный труд, тяжелая работа. И так все взять и на ровном месте сломать. Это очень плохо. Должны понести наказание. Это неправильно. Это деньги не только их, это общий труд. Это деньги и страны, можно так сказать, и наши, это нашими руками добыто все. Очень обидно. И должны понести серьезное наказание.

Меж тем работы в Солигорске идут строго по графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на и даже во многом вопреки и Баумгертнеру, и остальным.

Александр Долгих, и.о. главного инженера третьего рудоуправления «Беларуськалий»:

Вы можете убедиться в этом, посмотреть в окно. Рудник у нас работает в штатном режиме, круглосуточно выдаем на гора руду, которую перерабатывают. Никаких проблем у нас пока нет.

Естественно, план на следующий месяц у нас уже есть. Был проведен план рудных работ, намечены работы забоем. Все нормально. План напряженный будет у нас в сентябре.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Наше предприятие работает в штатном режиме. В зависимости от тех объемов, которые требует рынок. И мы уверены, что мы сохраним весь коллектив, который сегодня работает у нас, в акционерном обществе. Сохраним и приумножим заработную плату.

Впрочем, работа идет и у следователей. И каждый день приносит новые подробности дела. Так, громкое заявление участников мошеннической схемы о том, что их деяния по развалу сотрудничества в рамках «БКК» было ответом на недобросовестность белорусских партнеров, предсказуемо оказалось «недобросовестным».

Как точно стало известно, «Белкалий» по прямым контрактам поставлял лишь чуть более 1,5% объемов. В то время, как российские управленцы в обход «БКК» пускали 80% калия.

Дмитрий Харитончик, заместитель начальника отдела продаж ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Топ-менеджмент «Уралкалия», прежде всего первый заместитель генерального директора Солодовников, полностью контролировал ценовую политику «Белорусской калийной компании» и имел прерогативу при установлении цен для всех рынков, в том числе и для российского.

На запросы российских потребителей хлористого калия давались ценовые предложения заведомо выше, чем внутренняя цена российская, которую предлагал «Уралкалий». То есть Солодовников как российский топ-менеджер определял такую цену для этого рынка, что однозначно было понятно, что по ней не купят.

Максимальный объем, который мы продавали в Россию, достигал 6%, даже около 3% внутреннего рынка Российской Федерации.

Да еще и полученные таким образом деньги пытались укрывать с помощью создаваемых в Европе структур, в частности фирмы «Союзкалий» со штаб-квартирой не где-нибудь, а в Швейцарии, чтобы точно подальше от российских налоговиков.

Владислав Шурыгин, политолог (Россия):

Наш российский олигорхат широко известен своих абсолютным хамством и презрением к чужим законам. Соответственно в этом случае, такие дела возникали не только в Беларуси. Наших олигархов регулярно обламывали в других странах.

Очень хорошо знаю, кто такой Керимов. Это любитель поездок на очень дорогих автомобилях и коллекционер женщин. И, собственно говоря, вся его компания примерно такая же контора. И для меня ничего удивительного в этой ситуации нет.

Я просто хочу сказать, что российский бизнес действует агрессивно и, что называется, плюет на любые законы, так как ему это позволяют.

И вот на этом вопрос о криминальной составляющей «калийного» дела можно считать закрытым, а другие стороны и вовсе несущественными. Однако считать так не согласны некоторые российские бюрократы, угрожающие из-за калийной аферы урезать Беларуси нефть.

Валерий Полховский, аналитик:

Это очень странное совпадение, что как раз в тот момент, когда между «Уралкалием» и «Беларуськалием» разгорелся конфликт, российские нефтепроводы нужно было отремонтировать. То есть на самом деле еще более странным будем совпадение, если посмотреть, что нефтепродукты являются одной из самых значимых статей белорусского экспорта. То есть, по сути, это идет некоторое давление на торговый баланс Республики Беларусь.

Впрочем, рушить многолетние крепкие российско-белорусские деловые отношения из-за одного дела, пусть крупного, но криминального, в российском политистеблишменте собираются далеко не все.

Игорь Сечин, президент государственной нефтяной компании «Роснефть», о заявлении вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о снижении поставок нефти в Беларусь:

«Роснефть» рассчитывает сохранить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах. Мы поставляем туда сырье, перерабатываем… Нам там все нравится. Мы рассчитываем, что работа будет строиться по контракту. Мы будем просить «Транснефть» выполнить поставки... [я] уже обратился в «Транснефть» по этому вопросу.

Тогда в чьих же интересах работают те российские чиновники, которые сегодня защищают участников схемы Баумгертнера – Керимова? Ведь их действия очевидно слишком расходятся с позицией большинства россиян.

Как заявил недавно помощник российского олигарха Алексей Красовский, в связи с уходом в политику его босс «прекратил участие в управлении бизнесом и передал принадлежащие ему активы в доверительное управление благотворительному фонду» имени Сулеймана Керимова, в конфедерации Швейцария, в кантоне Люцерн, в городе Люцерн, на берегу одноименного озера.

Выходит, активные в последние дни российские чиновники если кого и защищают, то точно не своих. Или наоборот. Только тех, кто в Швейцарии, только своих.