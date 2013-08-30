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Акция в поддержку Сирии прошла 30 августа в Минске

30 августа 2013 14:18
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Новости Беларуси. Акция в поддержку Сирии прошла 30 августа в Минске. Перед посольством этой страны собрались ее граждане, которые живут в Беларуси.

Они выступают против военного вмешательства западной коалиции в Сирию, осуждают действия НАТО и заявляют, что такая агрессия недопустима по отношению к их государству и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ибрагим Асфуро:
Америке и западные страны не любят гордые страны, не любят страны и народы, которые определяют свою судьбу самостоятельно. Сирия, как известно всем, это страна, которая ведет независимую политику, и всегда она противостояла планам Америки и западных стран на Ближнем Востоке.

# Фотофакт # Война в Сирии # Ибрагим Асфуро

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