Новости Беларуси. Акция в поддержку Сирии прошла 30 августа в Минске. Перед посольством этой страны собрались ее граждане, которые живут в Беларуси.

Они выступают против военного вмешательства западной коалиции в Сирию, осуждают действия НАТО и заявляют, что такая агрессия недопустима по отношению к их государству и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ибрагим Асфуро:

Америке и западные страны не любят гордые страны, не любят страны и народы, которые определяют свою судьбу самостоятельно. Сирия, как известно всем, это страна, которая ведет независимую политику, и всегда она противостояла планам Америки и западных стран на Ближнем Востоке.