США не намерены убирать руки от Сирии, несмотря на протесты по всему миру и отказы 12 стран от вторжения

Новости Беларуси. Акции против военного вторжения Запада в Сирию проходят по всему миру. В США, Британии, Греции и Турции многие не согласны в агрессивной политикой альянса, а обвинения официального Дамаска в применении химического оружия сфабрикованными. Акция в поддержку Сирии прошла 30 августа и в Минске. Перед посольством этой страны собрались ее граждане, которые живут в Беларуси. Они выступают против военного вмешательства западной коалиции в Сирию. Осуждают действия НАТО и заявляют, что такая агрессия недопустима по отношению к их государству и народу.

С гимна родной стране начался митинг белорусских сирийцев. Они собрались у здания посольства Сирии, чтобы поддержать свой народ и выступить против вооруженного вмешательства со стороны НАТО. «За Сирию мы отдадим жизни и душу!», «Сирия – родина, Башар – президент!» Участники митинга вооружились только лозунгами и плакатами. Для них слово – самое действенное оружие в борьбе за мир.

Ибрагим Асфуро:

Америка и западные страны не любят гордые страны, не любят страны и народы, которые определяют свою судьбу самостоятельно.

Даниэль Юсеф пытается скрыть свои чувства. Он взволнован. В Беларусь приехал около 7 лет назад, чтобы учиться. В Сирии у него осталась вся семья. Два родных брата ушли на войну. С родителями связаться сложно. Телефон и Интернет работают с перебоями, сообщили в программе .

Даниэль Юсеф:

Когда мы чувствуем НАТОвскую угрозу, мы тогда, естественно, все будем готовы защищать родину тем, чем мы можем. Это недопустимо, чтобы чужая страна напала на независимую страну.

Против агрессивных настроений НАТО выступили практически всем миром. Акции протеста прошли в Греции, Турции, Британии и самих же Соединенных Штатах. Протестующие в Вашингтоне предельно ясно выразили свое отношение и к военной политике США, и к президенту Обаме, которого призвали убрать руки от Сирии.

Соединенное Королевство в последний момент в войну не ввязалось, но речам премьера верится с трудом. В Лондоне общественному возмущению не было предела от Даунинг-стрит до здания парламента.

Протестующий:

Мне будет стыдно за свою страну, если Обама отправит войска на Ближний Восток. Америка несет туда смерти, разрушения.

Тем временем альянс как военный союз один за другим теряет союзников, которые буквально вчера были скованы одной цепью. Парламент Британии совсем демократично вывел ее из военных игр НАТО. Покидает поле боя и Франция, которая, кстати, сирийских экстремистов как-то усадила за стол переговоров. 12 стран отказались от вторжения в Сирию.

Но Штаты не сдаются. Для них и один в поле воин. Судным днем выбрали 31 августа, когда инспекторы ООН предоставят отчет о поисках химоружия в ближневосточной республике. Хотя США, как показывает практика, в частности, операции в Ираке и Ливии, не склонны верить фактам. Для них гораздо важнее вторгнуться, разрушить, посеять смуту, а после них, как известно, хоть потоп.