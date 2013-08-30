Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси проводит проверку деятельности «Белорусской калийной компании». По ее результатам может быть принято решение о наложении ареста на активы «Уралкалия».

Основанием для нее послужил ряд выявленных Следственным комитетом нарушений. В частности, налогового законодательства, невозврат валютной выручки из-за рубежа, а также вывод в пользу подконтрольных «Уралкалию» структур десятков тысяч тонн продукции «Беларуськалия».

Если эти факты подтвердятся, это станет основанием для подготовки и предъявления исков, а также инициирования процедуры наложения ареста на активы «Уралкалия».

Ранее сообщалось, что их может арестовать Следственный комитет для компенсации потерь белорусского бюджета. А это уже около 100 млн долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.