Новости Беларуси. Космос объединяет. Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по продаже снимков со спутников. Аппараты снимают земную поверхность с предельным разрешением 2 м, полоса захвата составляет 20 км.

Пока в проекте будет задействовано только два космических аппарата (белорусский и российский), но в ближайшие годы группировку планируется расширить до пяти.

Белорусский спутник был запущен в июле 2012 года. Он обеспечивает полное покрытие территории нашей страны космической съемкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.