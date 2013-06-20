Прямой эфир

Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по продаже снимков со спутников

20 июня 2013 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Космос объединяет. Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по продаже снимков со спутников. Аппараты снимают земную поверхность с предельным разрешением 2 м, полоса захвата составляет 20 км.

Пока в проекте будет задействовано только два космических аппарата (белорусский и российский), но в ближайшие годы группировку планируется расширить до пяти.

Белорусский спутник был запущен в июле 2012 года. Он обеспечивает полное покрытие территории нашей страны космической съемкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги встречи Президентов Беларуси и Украины в Киеве
19 июня 2013 17:08

Итоги встречи Президентов Беларуси и Украины в Киеве

Мэр Монреаля подал в отставку из-за обвинений в коррупции
19 июня 2013 13:11

Мэр Монреаля подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите «Большой восьмерки»
19 июня 2013 10:57

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите «Большой восьмерки»