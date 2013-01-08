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В Белфасте мирные демонстрации переросли в крупные столкновения

08 января 2013 07:47
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Новости Великобритании. В Северной Ирландии не прекращаются беспорядки. Минувшей ночью в Белфасте толпы людей устроили поджоги и погромы.

Волнения продолжаются с тех пор, как местный парламент постановил поднимать британский флаг над мэрией города только в дни официальных праздников. Решение вызвало волну протестов сторонников сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства.

Вскоре мирные демонстрации переросли в крупные столкновения. Манифестанты забрасывают стражей правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. Чтобы взять ситуацию под контроль  полицейские применяют водомёты и резиновые пули.

В ходе столкновений уже пострадали десятки демонстрантов, свыше ста участников беспорядков задержаны. Правоохранители уже заявили, что будут принимать жесткие меры к зачинщикам погромов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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