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В Великобритании возобновились столкновения из-за британского флага

05 января 2013 07:55
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Новости Великобритании. В Белфасте не прекращаются стычки между сторонниками и противниками единения с Британией. Накануне в подобных столкновениях пострадали не менее 8 полицейских. Демонстранты забросали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

Ситуация обострилась еще в декабре, когда горсовет запретил вывешивать над мэрией британский флаг. В период рождественских праздников в городе наблюдалось затишье. Однако ожесточенные демонстрации возобновились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки

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