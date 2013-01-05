В Великобритании возобновились столкновения из-за британского флага

Новости Великобритании. В Белфасте не прекращаются стычки между сторонниками и противниками единения с Британией. Накануне в подобных столкновениях пострадали не менее 8 полицейских. Демонстранты забросали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

Ситуация обострилась еще в декабре, когда горсовет запретил вывешивать над мэрией британский флаг. В период рождественских праздников в городе наблюдалось затишье. Однако ожесточенные демонстрации возобновились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.