Новости Беларуси. 30 законопроектов на ближайшие 12 месяцев. Президент Беларуси подписал первый указ в этом году.

Документ касается плана подготовки постановлений. Глава государства планирует внести в Палату представителей 11 законопроектов. В основном они касаются «бюджетного пакета», а также направлены на корректировку кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Также есть отраслевые законы, например, о том, что мы будем учитывать перемещение селекционных пород сельскохозяйственных животных.

Это вопрос, который как бы не касается каждого с одной стороны, а с другой стороны это серьезный вопрос, требующий научной проработки, законодательной поддержки, потому что это вопрос производительности, эффективности сельского хозяйства и уровня нашей жизни.