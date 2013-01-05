Актриса Бриджит Бардо вслед за Депардье сменит гражданство на российское?

Новости Франции. Актриса и певица Бриджит Бардо пригрозила переехать в Россию, если власти Франции не спасут от смерти двух слонов из лионского зоопарка. Актриса – известная защитница прав животных. По её мнению, отказ от французского гражданства – единственный способ ответить на намерение властями её страны усыпить двух больных слонов.

«Я уже сыта по горло этой страной!» – цитирует актрису Agence France-Press. По словам Бардо, Франция превращается в «кладбище животных».

Скандал вокруг судьбы слонов Бэби и Непал разразился в середине декабря минувшего года, когда ветеринарная клиника в Лионе решила усыпить животных. У Бэби и Непала несколько месяцев назад были выявлены признаки туберкулёза и, в связи с невозможностью лечения, было принято решение об эвтаназии.

Во Франции новость о возможном «переезде» Бардо в Россию восприняли неоднозначно. Некоторые СМИ и вовсе полагают, что решение актрисы продиктовано нежеланием отдавать во французскую казну большие суммы. Напомним, чрезвычайно высокие налоги, к которым власти Франции планируют обязать богатых сограждан, стали поводом для смены подданства ещё одного знаменитого француза – актёра Жерара Депардье. На днях он получил российское гражданство.

Что касается французских политиков, то многие из них восприняли заявление Бриджит Бардо с явным сарказмом. Как пишет Le Parisien, решение актрисы попытаться получить российское гражданство стало предметом шуток для ряда французских политиков. Неоднозначные комментарии породили слух, мол, Бордо мечтает выйти замуж за Депардье.

Бенуа Амон, член французского правительства, курирующий вопросы социальной и солидарной экономики:

Она может сделать Жерару Депардье предложение, это было бы потрясающе.

В то же время министр по делам пенсионеров Мишель Делонэ заявила, что может составить целый список французов, «которых она хотела бы видеть в России». Она отметила, что список очень длинный. Другой французский политик Даниэль Кон-Банди назвал историю с «переездом» актрисы в Россию невероятной глупостью.

Пока не известно, какое решение в конченом счёте примет Бриджит Бардо, но поездку в Россию она уже запланировала.