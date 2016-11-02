В Гродно циклон «Гизи» привел к ряду ДТП

Новости Беларуси. В Гродно, где всю ночь шел проливной дождь, циклон «Гизи» отметился рядом ДТП. Из-за плохой погоды автомобиль такси вылетел с проезжей части. Благо в салоне не оказалось пассажиров.

В сводке ГАИ значатся и ночные наезды на людей на пешеходных переходах.

В одном случае пострадал парень. Водитель оправдывался, что заметил человека буквально за несколько метров. Во втором – под колесами оказалась девушка, она только начала переходить улицу. Здесь водитель уверяет, что вообще не заметил пешехода. Люди с травмами госпитализированы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.