Новости Беларуси. Молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми смогут строить жилье по льготному кредиту под 5%. Такая мера предусмотрена проектом указа, который 5 декабря Александр Лукашенко обсудил с министром труда и соцзащиты Марианной Щеткиной. Речь шла и о долгосрочной поддержке рождаемости. В частности, семейном капитале. При рождении третьего и последующих детей, которые появились на свет с 1 января 2015 года, ожидает солидная финансовая помощь.

Ольга Стасевич всего лишь десять дней как мама. Все заботы о маленькой дочери ей в радость. Были и риски, поэтому вся беременность прошла под пристальным наблюдением врачей.

Ольга Стасевич:

Это у меня первый ребенок. Запланированный. Роды прошли хорошо, без осложнений. Все было в рабочем режиме. Все хорошо. Планы на будущее? Еще планируем детей. Как минимум двоих.

Рождаемость в Беларуси в последнее время радует. Если в 2010 в год появлялось на свет 109 тысяч малышей, то уже в 2014 эта цифра выросла почти на 9 тысяч. Самые свежие данные статистики весьма оптимистичны. За девять месяцев 2014 года родилось на 1 324 ребенка больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Да и в целом рождаемость в Беларуси стала серьезно преобладать над смертностью. Если в 2010 на 25 тысяч человек умерло больше, чем родилось, то показатель 2014 года почти 7 тысяч в пользу новорожденных.

Показатель демографии, младенческая смертность, в Беларуси самая низкая в СНГ. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают самых сложных малышей. Шанс появляется даже у недоношенных детей весом в полкилограмма. Современное оборудование стоит немалых средств, однако на женщинах и детях здесь не экономят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

В рамках демографической безопасности приобреталось оборудование: инкубаторы, аппарат искусственной вентиляции легких. У нас в стране показатель младенческой смертности составляет 3.5 промилле, что является самым низким среди стран СНГ, одним из тех показателей, которые могут быть примером для многих западных стран.

Ольга Юруть, СТВ:

Еще в августе на совещании у президента обсуждали новые механизмы государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Тогда конкретно прозвучало — 10 тысяч долларов. Именно такая сумма должна была поступать на счет новорожденного. Случались и другие предложения. Все самое интересное и эффективное легло в проект Указа. Но прежде, чем поставить подпись в весьма важном документе для каждого белоруса, Александр Лукашенко встретился с министром труда и соцзащиты, чтобы окончательно обсудить все детали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот, Указ на столе по поводу всех наших разговоров, договоренностей о государственной поддержке семей, воспитывающих детей, и стимулирования рождаемости. Мы определились, что для нас это наиважнейшая проблема. Население в Беларуси должно прирастать. Что для этого государство должно сделать? Меры, мы договаривались, будут долгосрочные. За каждого третьего и последующего ребенка семье предоставляется $10 тысяч. Они смогут воспользоваться этим капиталом в 18 лет. Это уже будет, мы просчитали, $14 тысяч, может, даже $15 тыс. Это деньги хорошие. Это долговременная поддержка. Есть и текущая поддержка, краткосрочная: материальная помощь, выплаты, льготные кредиты на жилье и так далее. Всю эту систему я хотел бы услышать, чтобы мы сами не запутались. А главное – исходить надо из экономики, из возможностей нашего бюджета. Если мы на себя возьмем лишние обязательства. Ошибиться нельзя. То, что обещаем, должны обязательно сделать. Излишеств тут тоже быть не должно. Раньше по 6, по 7, по 8, и 9 даже рожали и никакой поддержки ни у кого от государства не требовали. Но так сложилась ситуация. И это не наше ноу-хау, нашего государства. Везде так происходит. Главное для Беларуси – что надо сделать и что мы сделали для поддержки этих семей.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Как обсуждались и ставились задачи на совещании, данный проект Указа, прежде всего, направлен на стимулирование рождения вторых и последующих детей. И он носит комплексный такой характер, всеобъемлющий и включает три основных вида поддержки. Первое – это поддержка долгосрочная (10 тысяч долларов). Для этого вида выплат мы предложили пять лет действия выплаты этой программы, посмотреть, как это будет работать. И только для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. Через 18 лет они могут воспользоваться. Очень простой алгоритм действий для человека. То есть они могут один раз воспользоваться при рождении третьего-четвертого-пятого, но это будет одноразовая только выплата, назначение. Человек, в принципе, только должен будет обратиться в местный орган власти за назначением, а потом, через 18 лет, – за получением этих денег.

Обращаться за назначением этого социального бонуса можно будет в течение полугода со дня рождения ребенка. 18 лет деньги будут на депозите в Беларусбанке. Семейный капитал возможно потратить на жилье, образование и медуслуги в течение трех лет после совершеннолетия. В исключительных случаях эти деньги выдадут досрочно, если понадобится оплатить лечение. Семейный капитал — это долгосрочная поддержка — своеобразная подушка безопасности на будущее. В проекте Указа предусмотрели финансовое подспорье и на каждый день.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если двое несовершеннолетних детей, то пока младшему не исполнится 3 года, то есть то время, когда один из родителей или один из родственников ухаживает за этим ребенком, то на период, пока младшему не будет 3 года, выплата будет в размере 50% бюджета прожиточного минимума.

Вопрос «быть или не быть» второму ребенку в семье зачастую решается не в пользу пополнения из-за отсутствия собственных квадратных метров. Предлагают для молодых семей с двумя несовершеннолетними снизить стоимость кредитов до минимальных 5%. Эти новшества, наверняка, станут настоящим новогодним подарком для белорусов. Ведь ожидается, что данные правила начнут действовать уже 1 января 2015.

Озвучены интересные цифры по демографической ситуации в стране. Если четыре года назад в Беларуси рождалось за 12 месяцев 109 тысяч малышей, то сейчас, в 2014, их больше уже почти на 9 тысяч. Данные еще более оптимистичны, если сравнивать с прошлым годом. Положительная разница почти в 1,5 тысячи появившихся на свет малышей.

Эксперты заметили, что в целом рождаемость в Беларуси стала преобладать над смертностью. Если в 2010 численность население сократилось на 25 тысяч человек, то показатель нынешнего года почти 7 тысяч в пользу новорожденных. А младенческая смертность Беларуси, кстати, самая низкая в СНГ. Об этих цифрах в том числе шла речь на рабочей встрече Александра Лукашенко с министром труда и социальной защиты населения Марианной Щеткиной.