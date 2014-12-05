Александр Лукашенко встретился с председателем Госпогранкомитета Беларуси Леонидом Мальцевым

Новости Беларуси. Обустройство государственной границы и ее техническое обеспечение стали темой рабочей встречи президента Беларуси и председателя Погранкомитета Леонида Мальцева.

Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли экономический и стратегический эффект от внедрения новейших дорогостоящих технических новинок. Также обсуждали и вопрос по украинской границе.

Президент поинтересовался и ходом выполнения его поручений, данных во время посещения главного погранведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Был ряд поручений. Я редко бываю в каких-то подразделениях так, как побывал у вас, у пограничников, в свое время. Я имею в виду, когда мы тщательнейшим образом рассматриваем даже детали некоторых вопросов, касающиеся ведомств. И не потому, что я сам пограничник (бывших же не бывает пограничников и военных тоже). Проанализировав вопросы, мы договорились о том, что мы выработаем перечень вопросов, которые должны будут вами решаться. Я хотел бы услышать, как решаются эти вопросы, в том числе по оптимизации организационной структуры, личного состава.

Второе – это сама граница. Обустройство инфраструктуры, обустройство самой границы, инженерное обеспечение. Чтобы мы не втрескались в сомнительные какие-то мероприятия. Вот, я никак не могу привыкнуть к этим вашим беспилотникам. Если они дают эффект и вы за счет этого меньше средств тратите на охрану границ, больше обнаруживаете нарушителей и так далее, – ради Бога. Пусть это будет современно. Но, не дай Бог, мы неправильным путем пойдем. Вот этого допустить нельзя.

И очень важный вопрос – украинская граница. Мы договаривались, что нам надо серьезным образом вести работы на украинской границе в плане демаркации этой границы. Украинские друзья не могут на нас обидеться, потому что не мы были инициаторами этого – они этого захотели, они эту работу начали. Мы вынуждены также были начать эти работы. Как они работают, как мы работаем и что вообще происходит на украинской границе, насколько нас может нас сегодня настораживать, волновать и так далее.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Состояние пограничной безопасности страны оценивается как стабильное, органы пограничной службы выполняют свои задачи в штатном режиме. В напряженном и динамичном состоянии сейчас находятся пункты пропуска накануне рождественских и новогодних праздников. Но мы готовы. То есть наплыв техники начинает увеличиваться, товары как обычно закупают. Но мы готовы к любым изменениям ситуации.

Поручения главы государства по обеспечению надежной пограничной безопасности выполняются качественно — доложил Леонид Мальцев. Оптимизирована организационно-штатная структура, это усилит охрану госграницы, в том числе на южном направлении. Уже развернуты две погранзаставы для усиления охраны рядом со строящейся атомной электростанцией, будет еще один погранотряд и в Мозыре. Обновлен и технический арсенал пограничников. Сейчас тестируют электронную очередь, когда записавшись заранее можно пересечь границу в определенное время.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С 1 декабря в пункте пропуска «Козловичи» в тестовом режиме электронная очередь начала свою работу. Мы работаем в тестовом режиме, определимся с нюансами и будем тогда продолжать на всей государственной границе. Одновременно завершается разработка проекта и указа президента, которые позволят создать правовое поле для внедрения электронной очереди.